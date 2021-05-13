«Сначала Керчь, теперь мы»: Имам мечети, отец пострадавшего при стрельбе в казанской школе ученика просит отменить мораторий на смертную казнь

Имам попросил отменить мораторий на смертную казнь Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Расстрел и взрыв в 175 школе Казани больше всего ударил по 8А классу. Именно там 19-летний Ильназ Галявиев устроил настоящую бойню. Как сообщалось ранее, именно в этом классе было большинство убитых. Родители учащихся и вовсе утверждают, что все семеро погибших школьников были именно из 8А. «Комсомолка» пообщалась с отцом выжившего мальчика из этого класса. В 175 школе у него в момент трагедии было двое детей - восьмиклассник и девятилетний сын, который пострадал при взрыве и сейчас находится в больнице.

- Я имам мечети «Гаиля», она находится недалеко от школы, - рассказал «КП» отец детей Рустам Хайруллин. - В то утро мы готовились к празднику Ураза-байрам, когда услышали хлопок, затем сигнал сирен и увидели, что люди побежали в сторону школы. Мы тоже побежали. И по дороге нам уже сказали, что в школе был взрыв. У меня там было двое детей. Когда мы прибежали, там все было уже оцеплено. Мы помогали детям, искали своих. И потом мне позвонил мой старший сын, сказал, что младший ранен, они едут в больницу с ним. Старший чудом не попал под пули. Но младший получил ранение, когда выходил из школы на физкультуру - в этот момент тот человек кинул в их сторону какую-то взрывчатку.

В школе у имама было двое детей, когда там произошла стрельба Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас старший сын Рустама дома, младший в сознании, но остается в реанимации.

- Старший тяжело все переносит, он вчера увидел впервые своих одноклассников, которые были ранены, впервые заулыбался, - поясняет отец. - Его можно понять: в закрытом пространстве у него на глазах убивали друзей. У них в классе 25 человек. Все семеро погибших - из его класса, сейчас в больнице остаются еще несколько его одноклассников. Знаете, я знаю всех погибших детей. Мы восемь лет все вместе были. Они все были хорошими и отзывчивыми детьми. Дружные были, помогали всегда друг другу, поддерживали, играли вместе.

По словам отца учеников, 8А класс для расстрела Ильназ выбрал из-за того, что именно их кабинет был единственным, в котором были открытые двери.

Сын имама учится в том самом классе, где убиты большая часть учеников Фото: СОЦСЕТИ

- Увечья в школе большие, вещи детей нам пока не отдают, они все там остались, - вздыхает Рустам. - Там пока следственные работы идут. Нас же распределят временно по другим школам.

Родители школьников сейчас безмерно благодарны учителям, которые спасали их детей.

- Мы с директором созванивались: она плачет, просит прощения, - признается отец мальчиков. - Тяжело ей очень. Она их любила, как своих детей. Я всегда поражался, она каждого ребенка знала поименно. Работники школы - это люди с большим сердцем, некоторые из них отдали жизни за наших детей. Старшего сына пыталась защитить классная руководитель. Она сейчас в тяжелом состоянии. Там вопрос жизни и смерти стоит. Классный руководитель младшего сына помогала старшему заносить братика в карету скорой помощи. В общем, учителя на руках выносили наших детей. Большая благодарность им за это.

Ильназу требуют высшую меру наказания

Что же касается наказания для Галявиева, убившего в итоге 9 человек, здесь мужчина категоричен.

- Этот человек... наверное, все-таки мы просим применить к нему высшую меру наказания. Даже отменить мораторий на смертную казнь, чтобы это было показательным уроком для остальных, кто задумывает такое совершить в будущем. То что было в Керчи, повторилась у нас. Это очень больно. Мы хотим, чтобы нигде больше этого горя не было. Отменить мораторий нужно хотя бы единично за то, что он убил столько детей...

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