«Учительница лежала в крови и умоляла нас: Прячьтесь»: Выживший ученик из 8 «А» рассказал, почему Ильназ Галявиев устроил бойню именно в их классе

Школьник рассказал, как убийца расстреливал детей Фото: СОЦСЕТИ

Кровавая бойня в казанской школе № 175 обрушилась именно на 8 «А» класс. Бывший ученик школы - 19-летний Ильназ Галявиев шел до третьего этажа в поисках кабинета, который не был закрыт. Именно на третьем этаже он и наткнулся на восьмиклассников, у которых проходил урок национального языка. По словам родителей, именно в этом классе учились все погибшие дети (официально об этом не объявляли, - прим. ред.). О том, почему именно их класс стал жертвой стрелка, как учительница, рискуя жизнью, защищала детей, и что пережили ученики за те минуты стрельбы, "КП" рассказал ученик 8 «А» Ахмад Хайруллин.

«УЧИТЕЛЬНИЦА ИСТЕКАЛА КРОВИЮ И ПРОСИЛА НАС ПРЯТАТЬСЯ»

- Это было через 5-10 минут после начала второго урока. Его вела наша классная руководительница, учительница родного языка Диляра Галиуллина. Мы сидели за партами, когда услышали взрыв, - вспоминает в разговоре с журналистом "КП" Ахмад Хайруллин. - Мы сразу же подбежали к окну, увидели, как дети бегут из школы. Директор школы в этот момент по громкой связи объявила, чтобы мы все прятались под парты, закрывали двери. У нас в классе было немного шумно, поэтому мы не до конца расслышали, что говорит директор. И в этот момент две девочки из нашего класса вышли в коридор, чтобы внимательнее послушать ее слова. Классная руководитель выбежала за ними, взяла их за руки и быстрее-быстрее вернулась с ними в класс.

Диляра Галиуллина (слева) пыталась спасти детей Фото: СОЦСЕТИ

В этот момент Галявиев уже был на этом этаже и увидел забегающих в класс людей. Ребятам и учительницы не хватило буквально пары секунд, чтобы заблокировать дверь перед идущим на них убийцей...

- Наша учительница, когда выбежала из класса за девочками, уже видела того человека, который пошел прямо на нее, - продолжает Ахмад. - Они успели забежать в класс. Учительница хотела оглушить этого человека горшком с цветами, но не успела. Он еще из коридора начал по ней стрелять. Он сделал два выстрела в нее, один попал в руку, и она упала. Она была в сознании, но не могла встать. Говорила только, чтобы мы все прятались под парту и не волновались. Она истекала кровью, а он начал палить по нам...

Брата Ахмада задело во время взрыва

«ОН ХЛАДНОКРОВНО СТРЕЛЯЛ, ДЕТИ КРИЧАЛИ ОТ БОЛИ»

Ученики тут же нырнули под парты, но успели не все.

- Мы прятались и прикрывались стульями. Стулья нас защищали. Поэтому некоторые получили незначительные ранения, - вздыхает ученик. - Я был под партой, но некоторые не успели прикрыться. Этот человек сделал больше пяти выстрелов по ученикам. Он ничего не кричал, ничего не говорил, просто хладнокровно расстреливал. Раненные дети кричали от боли. Он ранил больше десяти человек, потому что при одном выстреле у него вылетала дробь, которая попадала сразу в нескольких. Он был в черной одежде и в маске. Стрелял примерно пять минут, так мне показалось. После этого он перезарядил оружие и ушел. Мы все стали звонить в полицию, помогать другим детям. Пытались чем-то перевязать раны одноклассников, помочь им встать. Многие из них кричали. Учительница была уже без сознания.

Парень во время расстрела был в маске

Сотрудники полиции, по словам школьника, прибыли через пять минут после тревоги.

- Полицейские стали нас эвакуировать из здания. Те, кто мог идти, шли сам. Полицейские несли тех, кого ранили. Мы им помогали, чем могли, - вздыхает школьник.

«РАНЕННОГО БРАТИШКУ НЕС НА РУКАХ В СКОРУЮ»

- Когда все вышли, я стал искать братишку, ему 9 лет, он учится в третьем классе, - продолжает Ахмад. - Тут я и встретил его классного руководителя. Оказалось, что у братишки осколочное ранение от взрыва. Мы вместе с его классной руководителем отнесли его на руках в карету скорой помощи. Учительница сказала, чтобы я его сопровождал. Он был в шоковом состоянии. Потом приехали родители. Сейчас мой братишка в реанимации.

Ахмад спасал своего братика Фото: СОЦСЕТИ

Ахмад, как и остальные ученики в школу пока не ходит. Что касается учительницы-героини Диляры Галиуллиной, которая пыталась спасти детей, она сейчас в тяжелом состоянии, за ее жизнь сражаются медики в Москве.

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