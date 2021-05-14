Компания на электросамокатах сбила двух человек и устроила драку на Невском проспекте

Самокатчики сбили двух человек и устроили драку на Невском проспекте. Фото: кадр с видео: youtube/com / Mobotix Webcams Russia

Любители покататься на электросамокатах по городу не только раздражают петербуржцев, но еще и устраивают драки. Два таких инцидента произошли на Невском проспекте вечером 13 мая, их устроила одна и та же компания. Оба ЧП попали в поле зрения камер видеонаблюдения.

- Одна и та же компания на прокатных самокатах за два часа только в поле зрения одной камеры сбила двух прохожих на Невском проспекте. В результате первого инцидента человек оказался в урне, но предпочел не связываться с нарушителями. Во втором случае пострадавший пешеход вступил с самокатчиками в конфликт, - сообщает паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Но за компанией было численное превосходство и сбитого мужчину швырнули силой на тротуар, после чего он смог подняться только с помощью врачей скорой помощи. На место происшествия также приехали полицейские, но самокатчики уже успели скрыться. Нарушителей порядка ищут.

Напомним, что недавно в Смольном решили ужесточить правила работы сервисов проката электросамокатов. В частности, должна быть ограничена максимальная скорость гаджетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Виновник смертельного ДТП на Невском проспекте получил 8,5 лет тюрьмы

В момент аварии водитель черного BMW X6 был под воздействием «шариков» (подробности)