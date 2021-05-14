Реконструктора задержали по подозрению в жестоком убийстве бывшей жены под Петербургом

Реконструктора-любителя задержали по подозрению в убийстве бывшей жены в Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

В Ленинградской области полиция задержала 38-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей бывшей супруги. Еще 10 мая 2021 года подозреваемый сам обратился в правоохранительные органы, заявив, что его экс-жена, 38-летняя многодетная мать не вернулась домой 9 мая после дежурства в районной Лужской больнице, где она работала педиатром. Полиция и волонтеры бросились на поиски женщины, а следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства.

10 мая мужчина заявил в полицию о пропаже бывшей супруги Фото: СОЦСЕТИ

- 13 мая оперативники задержали мужа пропавшей в качестве подозреваемого и выяснили, что он сам и причастен к исчезновению женщины-врача, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что 38-летний подозреваемый нигде не работал, но увлекался исторической реконструкцией, снимался в массовке в разных фильмах, в том числе в картине Бондарчука "Сталинград". Фотографию с режиссером он гордо опубликовал у себя на странице в социальных сетях.

Сам подозреваемый зарабатывал участием в исторических реконструкциях и массовке в кино Фото: СОЦСЕТИ

Согласно данным следствия, 9 мая мужчина приехал к бывшей жене домой на улицу Карла Маркса в поселок Оредеж. Между супругами был длительный конфликт после развода из-за финансовых разногласий. Во время ссоры подозреваемый ударил женщину черенком от лопаты по голове, а когда та упала замертво, связал труп веревкой, упаковал в вещевой мешок и вывез на территорию очистных сооружений, где сбросил тело и черенок от лопаты в колодец.

- Сейчас ведутся поиски тела, но они затруднены, так как в колодце много воды и ила на дне, - отметил источник.

Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы Фото: СОЦСЕТИ

Любителя реконструкций задержали и отправили в изолятор временного содержания. Раньше он уже избивал свою жену. В декабре 2020 года не него было возбуждено уголовное дело. В июне будучи пьяный он жестоко избил экс-супругу. Но тогда дело было прекращено в мировом суде. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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