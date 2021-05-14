Петербуржцы голосуют за озеленение парка Авиаторов и Дальневосточного проспекта

Поддержать любимый сквер у дома или парк возле работы можно на Госуслугах, в ТК и даже в метро. Фото: Светлана Макеева

Народное голосование за благоустройство скверов, парков и садов Петербурга прошло «экватор»: за плечами почти три недели общегородского опроса, впереди – еще две. Выбрать свой любимый зеленый адрес города на Неве, который приведут в порядок в первую очередь в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», рассчитанного на срок до 2030 года, можно с 26 апреля до 30 мая.

За возможность преобразиться раньше остальных бьются 22 адреса всех 18 районов Петербурга. В список вошли, в том числе, Ржевский коридор и парк Авиаторов, Вяземский и Любашинский сады, бульвар на 19-й линии Васильевского и сквер Подводников в Кронштадте.

Тройка лидеров определилась уже после первой недели народного голосования. По данным на сегодня, 14 мая, большинство голосов отдали за общественное пространство на Дальневосточном проспекте (на участке между улицами Коллонтай и Дыбенко). На втором месте – Пейзажный парк. Замыкает тройку ведущих парк Авиаторов.

Другие знаковые зеленые объекты города оказались в середине и конце рейтинга. Полюстровский сад занимает на сегодня шестое место. Парк Дальняя Рогатка и Ржевский коридор вошли в десятку. Любашинский и Кондратьевский сады оказались на 14 и 15 строчках, а сквер Подводников – на 16-й. Закрывают перечень Паровозный сквер и Вяземский сад.

Впрочем, картина далеко не окончательная: голосование продолжается. Поддержать соседний сквер можно на портале 78.gorodsreda.ru. В опросе участвуют петербуржцы старше 14 лет, причем отдать свой голос можно лишь единожды. Для регистрации на портале придется заполнить подробную форму (это нужно во избежание фальсификаций) либо авторизоваться через Госуслуги.

Можно проголосовать и с помощью волонтеров, которые работают в МФЦ, на станциях метро и в торговых центрах (графики и адреса их работы можно найти здесь). Но, пожалуй, наиболее удобный способ – выбрать любимый парк прямо в Госуслугах по ссылке.

Все вопросы о проекте и голосовании можно задать на горячей линии Минстроя России по номеру: 8 (800) 600-20-13.