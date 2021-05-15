В Петербурге на 80-м году жизни умер пианист Марк Бек / Фото: Театр им. Комиссаржевской

В Санкт-Петербурге в субботу, 15 мая 2021 года, умер Марк Бек, пианист-виртуоз и заслуженный артист России. О кончине известного музыканта сообщили в театре имени Комиссаржевской, где в последние годы служил Марк Михайлович.

- Сегодня, 15 мая, на 80-ом году жизни скончался заведующий музыкальной частью нашего театра, пианист-виртуоз, заслуженный артист России Марк Бек. Коллектив театра скорбит вместе с родными и близкими, - рассказали в театре.

Марк Михайлович был дипломантом IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады , всесоюзного фестиваля молодежи и студентов. Почти 20 лет представлял эстрадные программы, которые пользовались большим успехом.

- Его мелодия, ажурно сочетавшая разные эпохи и стили, его фантазии, сотканные из произведений великих композиторов, стали неотъемлемой частью ежедневной работы театра. Уже поднимаясь по нашей знаменитой лестнице вверх, мы слышали то нежный и печальный, то веселый и солнечный голос рояля, доносящийся из Малого фойе театра. Это становилось нашей тональностью дня, музыкой творчества, - вспомнили в театре.

О времени и месте прощания с музыкантом будет сообщено позже.

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