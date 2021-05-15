Не похож на британский и индийский: Ученый рассказал, что известно о северо-западном штамме коронавируса, зародившемся в России

"Комсомолка" узнала, что известно ученым о новом штамме коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Северо-Западный штамм коронавируса - предположительно, первый штамм, зародившийся в России - может оказаться вовсе не таким страшным, как его малюют. Или вообще не страшным - ученые допускают и такой вариант. Подробнее о свойствах новой мутации "КП-Санкт-Петербург" рассказал заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

По словам Дедкова, говорить о том, на что способен и на что не способен новый штамм, пока преждевременно: чтобы это выяснить, необходимо провести долгие и сложные вирусологические исследования, которые могут занять несколько месяцев. Тем не менее, определенные выводы можно сделать уже сегодня - если понаблюдать за "поведением" нового штамма.

- Можно однозначно сказать, что с появлением северо-западного штамма не случилось никакого резкого подъема заболеваемости, - отмечает специалист. - Кроме того, когда мы изучали истории болезней людей, от которых он был выделен, то не нашли в клинической картине никаких существенных изменений. То есть, болели эти люди точно так же, как и носители других, более изученных штаммов - не дольше и не тяжелее.

Хотя северо-западный штамм еще недостаточно изучен, специалисты считают, что он вряд ли сравнится в степени опасности со своими британским и индийским "коллегами". Фото: Артем КИЛЬКИН

Это, конечно, не означает, что новый штамм полностью безвреден, уточняет Владимир Дедков - вполне возможно, у него есть какие-то скрытые свойства, о которых ученые пока не знают, или свойства, которые появятся лишь с течением времени. Но, по крайней мере, предварительные выводы обнадеживают: скорее всего, таким же опасным, как британский или индийский штамм, в свое время наделавшие шуму во всем мире, их российский "родственник" не окажется.

- Строго говоря, сейчас этот вопрос должен интересовать только вирусологов и эпидемиологов, но никак не широкую общественность, - констатирует Владимир Дедков. - Достаточно понять, что само по себе образование новых штаммов - совершенно естественный процесс. Вирус делает то же самое, что делают, к примеру, млекопитающие - он приспосабливается к окружающей среде. Только если у млекопитающих на то, чтобы положительные изменения закрепились в геноме, уходят тысячелетия, вирусу для этого иногда достаточно нескольких дней.

Напомним: ранее "Комсомолка" рассказывала, что северо-западный штамм мог зародиться именно в Санкт-Петербурге. По крайней мере, в Северной столице он был впервые обнаружен - хотя ученые не исключают что его "Родина" может находиться где-то еще, в том числе и за границей.

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