Лихие самокатчики переломали ребра петербургскому писателю на Невском проспекте

В ту ночь прозаик вышел в соседний супермаркет, но с покупками домой так и не вернулся. Фото: Олег ЗОЛОТО

Компания молодежи на электросамокатах, которая обосновалась в центре Петербурга и принялась на максимальной скорости сбивать пешеходов на тротуарах, поредела: один из хулиганов задержан. 21-летнего студента вуза города на Неве нашли и привлекли к ответу сегодня днем, 16 мая. Накануне, по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

– Вечером 13 мая студент вместе со знакомыми катался на электросамокатах по тротуару Невского проспекта на значительной скорости, когда столкнулся с мужчиной и скрылся, – выяснили по записям камер уличного наблюдения в ГСУ СК по Санкт-Петербургу. – Затем в два часа ночи подозреваемый наехал на другого мужчину, после чего с соучастниками избил его руками и ногами. Мужчина был госпитализирован.

Под удар молодых самокатчиков попал 41-летний петербургский писатель-прозаик Валерий Айрапетян. В ту ночь мужчина вышел в соседний супермаркет, но с покупками домой так и не вернулся.

Активное лечение литератора продлится как минимум месяц.

– В полвторого ночи – звонок. Звонит муж. Молчит. Но по громкой связи слышна драка, – рассказала «Комсомолке» супруга Айрапетян, журналистка, актриса Ольга Маркина. – Дальше, судя по услышанному мною, подошли полицейские и стали громко на кого-то ругаться. Муж пытался дать им трубку (сам он, как потом я узнала, лежал на асфальте и просто не мог ни говорить, ни подняться). Трубку взяли. На мой вопрос, что произошло, нахамили. А потом, наконец, вызвали скорую.

Как позднее литератор рассказал жене, по дороге в магазин его толкнули в спину электросамокатом. На возмущение мужчины молодой «пилот» ответил нецензурно. Писатель пошел следом за хулиганом и попытался его остановить с вопросом «Зачем так беспредельничать?!». Тогда на него налетела целая компания молодых людей. По разным данным, их было от трех до шести человек.

– К шести утра супруг добрался домой: его доставили в Мариинскую больницу, но там была большая очередь, а он, видно, будучи в состоянии шока, решил оттуда уйти, – вздыхает Ольга. – Пришел, лег на пол, не мог подняться. Я осмотрела его – кости, вроде, все целы. Тогда же с работы пришла мама-медик и поняла, что у Валерия сломаны ребра.

Травма, скорая, больница. Анализы показали, что у Валерия сломаны три ребра, причем одно перебили на осколки. Один такой осколок вошел в легкое, в котором начала скапливаться жидкость. Сейчас Айрапетян остается в стационаре: врачи наблюдают за легким и ждут, пока начнут срастаться кости. О физическом труде литератору – а по совместительству и врачу-массажисту и папе пятилетнего ребенка – придется забыть как минимум на месяц, а то и на два.

В ту ночь самокатчики сбили двух человек и устроили драку на Невском проспекте. Фото: Кадр с видео: youtube.com / Mobotix Webcams Russia

– Сначала не хотела, чтобы история получила огласку. Но все-таки надо что-то делать: сейчас электросамокатчики вне правового поля, а потому на всех окружающих им плевать! – подчеркивает Ольга. – Пока для самокатов не появится ответственность в КоАПе и Уголовном кодексе, пока их не приравняют хотя бы к водительской категории А, думаю, их прокат стоит приостановить. В целом электросамокаты – это хорошо. Но плохо то, что у нас нет ни законодательства, ни инфраструктуры, чтобы они не были опасными.

Пока писателя выхаживают в клинике, избившему его студенту собираются избрать меру пресечения. Розыск других лихачей продолжается.

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