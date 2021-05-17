В Ленобласти бродячая собака растерзала шею двухлетнего малыша, защищавшего своего пса

В Ленобласти бродячая собака напала на 2-летнего малыша по недосмотру родителей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двухлетнего малышка в Ленинградской области покусала бродячая собака. Утром в воскресенье, 16 мая 2021 года, семейная пара гуляла со своей собакой и ребенком на берегу озера Светлое в городе Сертолово. На них набросился бездомный пес и вцепился в горло малышу.

- В 12:20 часов 31-летняя женщина и ее 45-летний муж доставили в Сертоловскую больницу своего двухлетнего сына. Мальчик был с множественными укусами шеи, острой кровопотерей. Состояние малыша было очень тяжелым, поэтому его госпитализировали в Петербург в больницу имени Раухфуса, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция Всеволожского района провела проверку и выяснила, что семья приехала к озеру на прогулку вместе со своей собакой, через некоторое время их собака сцепилась с другим псом, а мальчик попытался разнять дерущихся животных, в результате чего бродячий пес накинулся на ребенка.

- Со слов фельдшера медучреждения, который первым оказывал помощь потерпевшему мальчику, его родители находились в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали "КП-Петербург" в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инспектор по делам несовершеннолетних составил на родителей протокол за неисполнение своих обязанностей по защите ребенка. По факту произошедшего проводится проверка.

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