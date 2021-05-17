В Санкт-Петербурге снова открывают госпиталь в «Ленэкспо» из-за роста заболеваемости коронавирусом

В Санкт-Петербурге снова перепрофилируют стационары под прием больных с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коронавирус в Санкт-Петербурге решил напомнить о себе и снова перешел в наступление. Заболеваемость медленно, но верно растет и вынуждает Смольный принимать ответные меры. Что об этом известно – рассказывает «Комсомольская правда».

Для начала успокоим: сообщения городских СМИ о том, что в городе осталось всего 4 % свободных коек для больных COVID-19, оказались ложными. Как объяснили «КП-Петербург» в городском комитете по здравоохранению, журналисты просто-напросто запутались в цифрах.

- Согласно актуальным данным межведомственной комиссии, свободными остаются 729 коек из 5 248, - уточняют в комитете. – Это 13,9 %, но никак не четыре.

Между тем не все так хорошо и гладко: заболеваемость действительно растет, а количество свободных коек действительно сокращается. Так, согласно все той же справке межведомственного совета, за последние семь дней количество активных больных коронавирусом в Санкт-Петербурге выросло на 6,38 %. В конкретных цифрах это означает, что еще совсем недавно, 3 мая, в Северной столице выявили 703 новых случая заражения SARS-CoV-2, а в понедельник, 17 мая - уже 763.

Причина такого решения - медленный, но верный рост заболеваемости в Северной столице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

А еще неделю назад, 10 мая, было свободно не 13,9 % коек в инфекционных стационарах, а 20,8 %. В среднем количество свободных коек, если брать недельную статистику, уменьшается на 1 % в день. А значит, текущего количества хватит примерно на две недели – а с учетом того, что заболеваемость растет, скорее всего, и того меньше.

Чтобы подготовиться к возможной третьей волне и заранее нанести удар по коварному врагу, Смольный планирует развернуть в регионе дополнительные мощности. Как сообщили «КП-Санкт-Петербург» в понедельник, 17 мая, в аппарата вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего сферу здравоохранения, речи идет о госпитале в «Ленэкспо» т больнице имени Семашко.

- С 20 мая планируется возобновление работы павильона № 5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо», - уточнили в ведомстве. - Здесь подготовлены 97 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19, из них семь реанимационных коек. При необходимости будут задействованы мощности всех 295 коек.

Кроме того, с пятницы, 21 мая, прием больных с коронавирусом возобновит больница № 38 имени Семашко в Пушкине. Здесь для низ подготовлены 260 коек. Наконец, с 18 мая будут расширены коечные мощности павильона-трансформера Госпиталя для ветеранов войн, где дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, что ученые объявили третью волну эпидемии коронавируса в шести городах России. Санкт-Петербург пока что избежал этой участи, однако подъем заболеваемости в том числе и вСеверной столице специалисты называют делом времени.

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