Тест-драйв SKODA в Авто Премиуме – дело семейное. Фото предоставлено пресс-службой «Авто Премиум».

Выбор автомобиля ŠKODA – дело семейное. Здесь важно мнение каждого, даже самого маленького члена семьи. А лучший способ оценить качество и комфорт моделей чешского бренда - протестировать автомобиль лично.

Дилерские центры ŠKODA «Авто Премиум» предлагают такую возможность своим клиентам, и продумали все до мелочей, чтобы визит в автоцентры был не только полезным, но и приятным событием для всей семьи. Дополнительный бонус – золотые карты сети парфюмерно-косметической РИВ ГОШ в подарок каждой семье, прошедшей тест-драйв в любом из салонов «Авто Премиума» до конца июня*.

Прежде всего, дилеры позаботились о безопасности и комфорте своих гостей. Семейные тест-драйвы организуют по предварительной записи, и клиенты могут не беспокоиться о том, что окажутся в гуще событий. Каждый тест-драйв планируется индивидуально, детская и клиентская зоны заблаговременно готовятся и проходят дезинфекцию, как и салон тестового автомобиля.

На время тест-драйва для маленьких пассажиров установят детское кресло по возрасту. А если клиенты хотят убедиться, достаточно ли места для всех членов семьи, домашних питомцев и багажа, можно смоделировать и это. Ведь в путешествие хотят отправиться абсолютно все и с максимальным комфортом.

Специалисты дилерских центров подробно расскажут о работе ассистентов и систем, технических характеристиках и особенностях автомобиля, помогут подобрать наиболее удобную программу покупки, включая кредит или трейд-ин. В отделах оригинального оборудования и аксессуаров можно обсудить заказ и установку всех дополнительных опций, необходимых именно вашей семье.

Во время тест-драйва вам рекомендуют протестировать разные режимы езды и оценить динамику автомобиля. А взрослые и маленькие участники тест-драйва смогут оценить боковую поддержку сидений ŠKODA и отсутствие кренов в поворотах, из-за которых обычно укачивает детей.

Семейный совет можно завершить в комфортной клиентской зоне за чашечкой кофе. И не стоит торопиться, автомобиль можно забронировать и обдумать все детали, обсудив предстоящую покупку с теми, кому вы доверяете. Кроме того, у клиентов группы «Авто Премиум» есть возможность предварительно выбрать и забронировать автомобиль на онлайн витрине.

А сразу после семейного тест-драйва можно порадовать себя покупками в сети РИВ ГОШ с эксклюзивной золотой картой, обеспечивающей владельцев дополнительными привилегиями, о которых можно узнать на сайте парфюмерно-косметической сети.

Запишитесь на семейный тест-драйв на сайте или по телефонам дилерских центров:

«Авто Премиум» на Энгельса: +7 (812) 326-97-70, «Авто Премиум» на Хасанской: +7 (812) 326-26-79, «Авто Премиум» на Руставели: +7 (812) 702-10-02.

Будьте в курсе актуальных новостей и акций «Авто Премиума», участвуйте в мероприятиях и присоединяйтесь к группам в социальных сетях Facebook, VK , YouTube и Instagram.

Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург», «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, 35, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.

*количество золотых карт ограничено.