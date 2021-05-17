Гоблин: «Фильм «Турист» укрепит влияние России в Африке»

Писатель, публицист, переводчик и блогер Дмитрий Пучков. Фото: Александр ГЛУЗ

Писатель, публицист, переводчик и блогер Дмитрий Пучков уверен, что фильм «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике станет отличной рекламой РФ на Африканском континенте.

Картина посвящена событиям, которые произошли в ЦАР совсем недавно: попытке государственного переворота, предпринятой экс-президентом Франсуа Бозизе и конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Главным героем выступает молодой человек с позывным Турист, который прибыл в республику в составе группы инструкторов. Их задача состояла в обучении местных вооруженных сил (FACA), и никто не думал, что столкнется с боевыми действиями. Однако Туристу пришлось встать на защиту гражданских.

Специалисты из РФ работают в республике по официальному приглашению властей. Их миссия полностью соответствует законодательству африканской страны. Пучков уверен, что фильм станет новым этапом в партнерстве ЦАР и России:

- Это положительно повлияет на дружественные отношения двух государств.

Иностранные игроки борются за влияние в Африке. Помощь россиян в противостоянии с боевиками укрепила позиции Москвы в регионе. Она заслужила доверие среди местного населения. Высокий уровень подготовки FACA стал решающим фактором в разгроме радикалов из CPC.

- В этом плане фильм «Турист» станет отличной рекламой России по борьбе с терроризмом на Африканском континенте, - подчеркнул Пучков.

Российская премьера «Туриста» состоится на телеканале НТВ 19 мая в 23.40. Зрители уже могут посмотреть трейлер и оценить, что их ждет.