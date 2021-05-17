Штрафы, если нет маски, проверки на транспорте и «комендантские часы» для баров: Смольный готовится ужесточать коронавирусные ограничения в Петербурге

В Санкт-Петербурге планируют ужесточить ограничения по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что в случае, если заболеваемость коронавирусом в городе не перестанет расти, властям придется усилить «эпидемические» ограничения. «Комсомолка» разобралась, что имел в виду градоначальник. Спойлер: если граждане и бизнес дружно не возьмутся за ум, перспективы у нас нерадостные.

ДЛЯ НАЧАЛА - ПРОВЕРКИ...

Как сообщил нашему изданию заместитель председателя комитета по торговле, промышленной политике и инновациям Александр Ситов, первое, что планирует сделать Смольный – возобновить массовые проверки. Специально для этой цели в городе вновь заработает ситуационный центр по противодействию эпидемии. Ожидается, что первые межведомственные группы отправятся оценивать ситуацию в Санкт-Петербурге или на следующей или уже на этой неделе.

В "антикоронавирусных" рейдах также будут принимать участие сотрудники полиции, которые могут оформлять штрафы на физические лица. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Проверять будем общественный транспорт, заведения общественного питания, развлекательные, торговые, а также бизнес-центры, - уточнил Александр Ситов. – К сожалению, реальность такова, что о действующих ограничениях – в частности, необходимости носить маски и соблюдать санитарную дистанцию – и люди и предприниматели стали забывать. В текущей ситуации это недопустимо.

Тех, кто слишком сильно расслабился, будут «мотивировать» к заботе об общественном здоровье при помощи штрафов. Причем наказание коснется как непосредственно представителей бизнеса, так и рядовых граждан – если, к примеру, в каком-нибудь ТЦ соберется толпа, и все будут гулять без масок. Это, отмечает Александр Ситов, будет зависеть от состава проверяющих групп и прежде всего от наличия в них представителей правоохранительных органов, которые могут выписывать штрафы физическим лицам.

Проверки коснутся и общественного транспорта - так что скорее натягивайте маски на носы. Фото: Артем КИЛЬКИН

- На наш взгляд, пока что этого достаточно – во всяком случае говорить о каких-то запретительных мерах на данный момент преждевременно, - уточняет собеседник издания. – К тому же мы еще можем изменить ситуацию так, чтобы рост заболеваемости прекратился. От своего лица и лица администрации Петербурга хочу призвать граждан не бояться, не лениться и вакцинироваться. Отмечу также, что в этом деле очень большую роль играет личный пример: у нас в комитете, например, вакцинировано практически 100 % сотрудников. Так что если руководящий состав на местах – в кафе, барах, ресторанах, торговых центрах и так далее – пройдет эту процедуру, их подчиненным будет куда легче тоже на нее решиться.

...ПОТОМ - ЗАПРЕТЫ

Впрочем, к худшему развитию событий Смольный также готовится. Как удалось выяснить «Комсомолке», если заболеваемость продолжит расти, в городе вновь начнут вводить ограничения. Действовать предполагают в обратном порядке: сначала урезать посещаемость общественных мест и массовых мероприятий до 50 % и 25 %. Если не поможет и это – вернуть «комендантские часы» для баров и ресторанов и так далее. Критерий один: в каждый момент времени в городе должно оставаться свободными не менее 20 % коек для больных коронавирусом. Соответственно, как только их станет меньше, в городе развернут новые и чуть-чуть закрутят гайки.

Ограничивать работу общепита на данном этапе не планируют. Но если рост заболеваемости не прекратится, к этой возможности вернутся. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Красными чертами же собеседники «Комсомолки», знакомые с ситуацией, называют рубежи в 9 000 и 12 000 инфекционных коек. По достижении первого Смольный вернется к практике массовых закрытий. По достижении второго город вновь столкнется с тотальным локдауном, как это было во время первой волны. Тем не менее, уточняю источники издания, цель «закрывать и запрещать» перед собой сейчас никто в Смольном не ставит, основная надежда – на сознательность бизнеса и граждан.