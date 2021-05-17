В Петербурге могут вернуть некоторые ограничения по коронавирусу

Смольный не исключает возвращение ограничений по коронавирусу из-за ухудшения эпидситуации в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга готовы усилить ограничения по коронавирусу, если того потребует Роспотребнадзор. Губернатор Александр Беглов сетует, что в Северной столице растет интенсивность распространения инфекции. Как и раньше, жителей призывают соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и активнее вакцинироваться – иначе эпидемиологического подъема, вероятно, не избежать.

- На прошлой неделе в Петербурге отметили рост числа активных больных коронавирусом и количества госпитализаций. За неделю – почти на 30%. В случае если тенденция сохранится, то по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения, - предупредил Александр Беглов горожан в ходе обращения на «Радио России».

Ранее власти Северной столицы распорядились вновь перепрофилировать больницу №38 имени Семашко из-за нехватки коек в стационарах. В помощь к этому опять откроют один из павильонов в «Ленэкспо», а также корпус-трансформер Госпиталя для ветеранов войн.

Добавим, что в Петербурге прошли полный курс вакцинации от коронавируса уже более 519 тысяч человек, около 40% из них старше 60 лет. В общей сложности в городе есть почти 180 тысяч доз прививки.