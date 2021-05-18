Мощный хук: Жесткая драка девушки и активиста "СтопХам" в Петербурге попала на видео

Петербурженка жестко ударила активиста "СтопХама" за наклейку на машине Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге владельца машины жестко ударила активиста, наклеившего наклейку на лобовое стекло ее автомобиля. Во вторник, 18 мая 2021 года, в социальной сети появилось видео с очередного рейда активистов "СтопХам", прошедшего накануне. Мужчины "пометили" автомобиль девушки, припаркованный на тротуаре. Водитель терпеть порчу имущества не стала и "зарядила" мощный хук справа прямо в голову одному из участников движения.

Активист "подставлять вторую щеку" не стал и молниеносно ответил девушке тем же. Мужской кулак прилетел владелице автомобиля прямо в висок.

Парень ответил девушке тем же Фото: принтскрин видео.

- Ездить по тротуарам нельзя, а ударить кулаком девушку в лицо можно? - удивились пользователи соцсетей, увидевшие видео.

Комментаторы разделились да два лагеря: за девушку и за парня. Одни поддержали водителя, заявив, что активисты лишь портят машины и провоцируют владельцев на агрессию и скандалы. Другие похвалили мужчину за то, что тот дал сдачи женщине.

- Женщина, ударившая мужчину, автоматически стает спарринг партнером, - заявил один из мужчин.

Но большинство все же осудили мужчину за то, что тот поднял руку на девушку.

Обменом "кулаками" драка не закончились. Мужчины-очевидцы набросились на парня в защиту девушки, однако тот распылил всем в лицо газ из перцового баллончика.

Было ли подано заявление в полицию от одной из сторон, не сообщается.

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