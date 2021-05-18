«Может не вернуться на сцену»: Состояние солиста Мариинского театра Давида Залеева, упавшего с самоката, остается тяжелым

На момент происшествия Давид Залеев выступал в труппе Мариинского театра на протяжении нескольких лет. Фото: vk.com/mariinskytheatre

Состояние солиста Мариинского театра, Заслуженного артиста Республики Северная Осетия-Алания Давида Залеева остается тяжелым. Он по-прежнему погружен в медикаментозную кому, впереди у него несколько сложных операций. Об этом «КП-Петербург» во вторник, 18 мая, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 31-летний танцор получил тяжелую травму из-за падения с электросамоката. С Лермонтовского проспекта, где произошел инцидент, его забрали в Мариинскую больницу, где врачи констатировали у Давида серьезные повреждения мозга – от удара затылком об асфальт в полости черепа образовалась обширная гематома. В минувший четверг, 13 мая, ее удалили, но состояние Давида до сих пор остается тяжелым.

- Пока что врачи дают прогноз «пятьдесят на пятьдесят», - констатировал осведомленный источник в беседе в корреспондентом «КП-Петербург». – Динамики нет. В сознание его приводить пока не планируют.

Несчастный случай произошел с Давидом ночью 13 мая. Фото: mariinsky.ru

По словам источника, повреждения таковы, что после того, как все закончится, Давиду придется заново учиться владеть своим телом. Большие надежды врачи возлагают на мышечную память, которая должна стать в этом непростом деле серьезным подспорьем.

- Как бы то ни было, на сцену он может никогда не вернуться, - констатировал собеседник издания. – Но в любом случае на данный момент об этом говорить преждевременно – сначала нужно вывести пациента на устойчивую положительную динамику, а уже потом давать какие-либо прогнозы.

Отметим также: по информации, которую «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах, на момент аварии Давид Залеев был пьян – точнее, если верить протоколу, находился в состоянии «острого отравления этанолом тяжелой степени». Однако в самой больнице этот факт ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли, сославшись на врачебную тайну.

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