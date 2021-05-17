Солист Мариинского театра Давид Залеев получил тяжелейшую травму при падении с электросамоката

В Петербурге солист Мариинского театра получил тяжелейшую травму головы. Фото: vk.com/mariinskytheatre

В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали солиста балета Мариинского театра Давида Залеева с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. По предварительной информации, заслуженный артист Северной Осетии ударился головой при падении с электросамоката. По информации от осведомленного источника «КП-Петербург», в театре потеряли своего сотрудника и подали в розыск, Нашелся он в больнице – в медикаментозной коме и на аппарате искусственной вентиляции легких.

Сейчас 31-летний мужчина на грани между жизнью и смертью. Врачи сделали ему трепанацию черепа и удалили полученную гематому. Прогнозы пока что неутешительные. За Давида Залеева молятся родные и коллеги.

Давид не новичок в труппе Мариинки - он в театре уже 8 лет. Коллеги в шоке от произошедшего. Фото: фрагмент афиши Мариинского театра

- Все очень серьезно. Сейчас все в театре в шоке. Он сам по себе отличный артист и человек. Срочно ищут замену, Давид выпал из огромного количества спектаклей, - сообщил источник «Комсомолки».

По данным «КП», Залеев проживает в городе один. Родственники и полиция разыскивают очевидцев произошедшей беды с артистом, потому что сейчас никто не понимает, что именно произошло в роковой день. Версия, что солиста Мариинского театра сбили, тоже не исключается. Особенно ввиду того, что недавно в Петербурге лихие хулиганы на электросамокатах роняли прохожих на Невском проспекте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Электросамокатам в Петербурге будут выдавать номера, как у авто, а для нарушителей создадут единую базу данных

За наболевшую проблему всерьез взялся комитет по транспорту (подробности)