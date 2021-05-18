Последствия мощной грозы с ливнем в Санкт-Петербурге 18 мая 2020: Ветер срывает крыши и валит деревья, люди получают травмы и мокнут до нитки

В Петербурге прошел жуткий ливень с мощной грозой и сильным ветром. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» подготовила эффектную подборку последствий мощной грозы с ливнем в Санкт-Петербурге, накрывших город вечером 18 мая 2020 года. Напомним, МЧС уже который день предупреждает жителей Северной столицы о кратковременном буйном поведении стихии, но непогода все равно застала всех врасплох.

Порывы ветра достигали 17 м/с. Это не обещанные 20 м/c, но все равно устрашающе. Вместе с дождем ветер валил деревья на машины, гаражи, трамвайные линии. Аварийный бригады «Водоканала» устраняют локальные подтопления, во всех районах работают и спасатели МЧС.

Ветер уничтожает все, что слабо закреплено. Фото: СОЦСЕТИ

- По состоянию на 21:00, спасатели совершили 20 выездов. Падение деревьев – 7 выездов, угроза падения элементов кровли и слабо закрепленных конструкций – 3 , затопление помещений из-за протечек кровель – 6, обрывы проводов и падение светофоров – 4. По предварительным данным, пострадало 8 автомобилей. Пострадавших среди людей нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Большинство фотографий и видео горожане публиковали в популярном сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам очевидцев, пострадавшие среди людей точно есть. Взять хотя бы обрушение крыши в здании фуд-корта у станции метро «Приморская».

Козырек фуд-корта разрезал лицо женщине, как рассказывают очевидцы. Фото: СОЦСЕТИ

- Обвалилась крыша и женщине, которая успела прикрыть собой маленьких детей, порвало крышей лицо. Ее на «скорой» увезли. Так же пострадал ребенок, ему 3 года. У него перелом руки и сотрясение, по словам матери, которая приехала позже, - рассказывают свидетели происшествия с места.

Во многих районах упавшие деревья образовали пробки. Фото: СОЦСЕТИ

Ветер не только срывает крыши, валит деревья – на Каменноостровском проспекте на каршеринг упала штукатурка со здания. Подводит и электричество, на пересечении проспектов Гражданского и Непокоренных сломались светофоры.

Не выдерживают и лепнины. Фото: СОЦСЕТИ

На Черной речке оборвались провода. Улицу Савушкина даже перекрыли, чтобы устранить последствия стихии.

Сдают и светофоры. Фото: СОЦСЕТИ

«КП-Петербург» будет следить за развитием событий и расскажет об официальных итогах урагана.

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