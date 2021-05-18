Почти тройная норма осадков выпала в Петербурге во время ливня с грозой

В Петербурге почти тройная норма осадков выпала на юге и в центре города. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге во время ливня с грозой выпала почти тройная норма осадков. Напомним, вечером 18 мая в городе бушевал и ветер, валивший деревья, рвавший провода и отрывавший кровли. Пострадали два человека. По словам пресс-службы «Водоконала», не обошлось и без традиционных локальных подтоплений. Особенно тяжело пришлось югу и центру Северной столицы.

- Интенсивность дождя более чем в 2,5 раза превысила расчетные значения. Максимум зафиксирован в Невском районе – 19,46 мм за 20 минут. В Петроградском районе интенсивность дождя составила – 18 мм за 20 минут. В Пушкинском районе – 16 мм за 20 минут. Это рекордные показатели этой весны, - делятся в петербургском «Водоканале».

Подтопления сейчас ликвидируют 30 аварийных бригад. Обычно ливневая канализация города справляется с нагрузкой не больше 7,2 мм осадков за 20 минут. Так что в течение часа-двух вода может сама уйти в недра.