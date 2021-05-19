Принуждали девушек и давали взятки полиции: Силовики взяли штурмом сеть борделей Петербурга с сексуальными рабынями

Штурм борделя с сексуальными рабынями в Петербурге попал на видео Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге силовики накрыли сеть борделей, в котором хозяева держали девушек-работниц в сексуальном рабстве. 17 мая 2021 года сотрудники центра "Э" вместе с СОРБ штурмом взяли один из таких салонов в квартире дома 7 по улице Димитрова. Там и были задержаны двое организаторов: 36-летний мужчина и 33-летняя женщина, уроженцы Средней Азии.

- Задержанные изобличены в том, что на протяжении месяца насильно удерживали 32-летнюю мигрантку в качестве работницы притона для занятий проституцией, расположенного в квартире дома 12 по Будапештской улице, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Силовикам пришлось вскрывать дверь Фото: принтскрин видео.

Девушка рассказала полицейским, что у нее отобрали документы, постоянно угрожали, принуждая оказывать клиентам сексуальные услуги. "Рабыне" говорили, что отпустят ее и вернут паспорт, если она выплатит 200 тысяч рублей. Положение пленницы усложняло то, что бордель был постоянно под охраной. В ноябре прошлого года ей удалось договориться с одним из охранников заведения и сбежать.

Бордель на Будапештской оказался не один. Парочка "бизнесменов" держали еще два заведения на улицах Белы Куна и Бабушкина.

Подозреваемых организаторов задержали. Известно, что они давали взятки в полиции Фото: принтскрин видео.

Оказалось, что о существовании притона на Будапештской знали в полиции. Подозреваемый - врио начальника одного из отделов полиции Фрунзенского района. Он задержан.

- Один из сотрудников органов внутренних дел располагал информацией о функционировании борделя на Будапештской улице, однако за регулярно получаемое им денежное вознаграждение не предпринял должных мер реагирования. По оперативным данным, размер вознаграждения составлял 75 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Сейчас мужчина-организатор борделя задержан по делу о незаконном лишении свободы. Его сообщница под подпиской о невыезде. По факту получения взятки также возбуждено уголовное дело.

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