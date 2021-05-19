Третья миссия университета - что это такое

В Высшей школе экономики стартовала Восьмая международная конференция «Образование и мировые города: третья миссия университетов и студенты» Фото: Елена КУЗНЕЦОВА

В Высшей школе экономики стартовала Восьмая международная конференция «Образование и мировые города: третья миссия университетов и студенты». Она проходит в Санкт-Петербурге с 19 по 21 мая. Участники - руководители российских вузов, студенты, бизнесмены, а также представители власти. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков направил участникам конференции приветствие.

Хорошо известны первые две ключевые миссии университетов: образовательная и научно-исследовательская. Третья миссия сформулирована относительно недавно и состоит она во взаимодействии вуза с обществом, о социальной ответственности, вкладе в развитие региона и в развитие системы образования.

- Благодаря третьей миссии мы можем наладить общение с теми, кто не входит в традиционную для нас среду — со школьниками и пенсионерами, с местными сообществами и органами власти, с бизнесом и некоммерческими организациями,— отмечает ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

На пленарном заседании руководители региональных университетов Алтайского, Вятского, Карачаево-Черкесского рассказали о своем опыте в реализации третьей миссии, социально-значимых проектах и планах. Стало ясно, что ощутимость влияния вуза на общественное развитие и способы этого влияния во многом зависят от региональных особенностей.

В течение трех дней конференции участники будут обсуждать опыт, проблемы и возможности, роль студентов в осуществлении третьей миссии. Фото: Елена КУЗНЕЦОВА

Ректор Вятского государственного университета Валентин Пугач подчеркнул, что в регионах третья миссия всегда имела большое значение, и вузы активно участвовали и участвуют в развитии регионов:

- Кто, если не мы? Если «выключить» третью миссию у опорного регионального ВУЗа, город заснет, регион заснет, не будет никакой движухи.

Однако именно региональные университеты сталкиваются с тем, что проведение мероприятий третьей миссии требует больших трудовых и финансовых затрат, на которые не хватает средств.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин сказал, что по опыту других стран третью миссию университетов можно рассмотреть на разных уровнях, как региональном так и государственном.

Для России третья миссия понятие новое, но все больше вузов активно включается в ее реализацию. В течение трех дней конференции участники будут обсуждать опыт, проблемы и возможности, роль студентов в осуществлении третьей миссии, а также влияние различных социальных групп на репутацию университета как на важнейший показатель его развития.