Стало известно, почему рыжеволосая девушка голышом гуляла по центру Петербурга

Девушка в таком видео разгуливала по центру города Фото: Фото: vk.com/spb_today_unreleased

"Девушка по городу шагала босиком, девушке дорогу уступает светофор". Так бы могла начинаться история неизвестной рыжеволосой девушки, которая 19 мая несколько ошарашила горожан. Леди была не только босиком, но и полностью обнаженной. В таком виде она семенила по самому центру Санкт-Петербурга, нисколько не смущаясь посторонних глаз. Прохожие реагировали на нее по-разному: кто-то одобряюще кивал, кто-то крутил пальцем у виска. Все закончилось тем, что во время прогулки нудистку остановили силовики доставили в отдел полиции. Там-то и выяснилось, что стало причиной голого перфоманса.

- Девушка была остановлена в 23.20 полицейскими Центрального района Санкт-Петербурга, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Оказалось, что она еще подросток - 2004 года рождения, жительница Санкт-Петербурга.

Девушка была остановлена сотрудниками полиции Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Связной речи у девушки не было. Поэтому, чтобы понять причину ее появления в центре города в неглиже, силовики отравили ее на освидетельствования. Оказалось, все просто. Ничего криминального в отношении нее никто не совершал. 17-летняя петербурженка попросту приняла полусинтетическое психоактивное вещество, которое спровоцировало неадекватное поведение.

Когда ситуация прояснилась, даму передали медикам. Ее госпитализировали в 5-ю городскую больницу.

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