Голая рыжеволосая девушка прогулялась по центру Петербурга в 30-градусную жару

В Петербурге по центру города прошлась голая рыжеволосая девушка. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В Санкт-Петербурге заметили голую девушку, прогуливавшуюся по центру средь бела дня. Горожане вызвали к рыжеволосой красавице полицию. Сама дама, судя по видеозаписи, опубликованной в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте», вела себя потерянно, словно не до конца осознавая, что она делает.

- В такой жаркий день, почему бы не погулять – в чем мать родила. Полицейские решили забрать себе такую красоту с улицы Восстания, - пишет автор видеозаписи в соцсети.

Девушку отвезли в полицейский участок. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

К слову, накануне в Северной столице было действительно жарко – столбик термометра поднялся до +30 градусов по Цельсию. Хотя вряд ли это причина выходить на улицу нагишом. Сейчас полиция выясняет личность девушки и причины ее поступка. Очевидцы предполагают, что она употребила запрещенные вещества.