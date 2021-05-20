Эксперты выявили пять трендов, как построить положительный имидж в сети

В Высшей школе экономики завершился второй день Восьмой международной конференции «Образование и мировые города: третья миссия университетов и студенты». Фото: НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

Одна из тем, обсуждавшихся на экспертной панели, была посвящена способам формирования положительной репутации университета и доверия к нему.

Перемещение большой части общественной жизни людей в интернет-пространство, стремительное развитие интернет-сервисов делает тему цифровизации крайне актуальной.

- Уровень доверия населения к цифровым платформам постоянно растет. По данным РВК (Российская Венчурная компания) сейчас 49% россиян доверяют государству, а 59% частным платформам. Цифровая среда является оптимальной средой для формирования доверия к университетам на международном уровне, - говорит Ольга Бакуменко, ведущий аналитик Центра организации науки и академического развития НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург.

Она рассказала о том, как отличаются стили коммуникации, личность и голос международных брендов университетов в сети Интернет, и как это влияет на уровень доверия к бренду. Например, ядром позиционирования европейских университетов является научный потенциал, а стиль коммуникации чаще клиентоориентированный, когда университет позиционируется через способность наилучшим образом удовлетворить потребности своих студентов и сотрудников. А российские университеты часто делают акцент на образовательных брендах и стремятся рассказывать миру о своих достижениях и сильных сторонах. Оба подхода могут сработать и повысить доверие к международному бренду университета, но для разных целевых аудиторий и стран по-разному. С уверенностью можно сказать одно. Время, когда университеты могли сами создавать себе красивый имидж в сети прошло, пришло время совместного создания брендов с сотрудниками и студентами.

Иван Власов, генеральный директор ИД «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» подтвердил эффективность клиентоориентированного подхода, рассказав о двух успешных кейсах продвижения петербургских вузов, ГУАПа и Военмеха.

В первом случае проект «Совет ректоров» был рассчитан на петербургскую аудиторию. В рамках этого проекта слушатели и читатели «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге имели возможность задать ректору животрепещущие вопросы и получить ответы. Второй проект, «Диплом для космоса», рассказывает о вузе через истории известных космонавтов, которые окончили Военмех.

Генеральный директор ИД «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Иван Власов. Фото: НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

Вадим Воробьёв, советник Дирекции по связям с общественностью НИУ ВШЭ определил основные тренды развития репутации в цифровой среде:

- Сайт становится основным источником информации, причем не столько главная страница, сколько внутренние страницы, на которые попадают через поисковые системы. Также возрастает важность SEO-оптимизации и адаптации под мобильные устройства.

- Развитие экосистемы собственных медиа поможет избежать искажения информации.

- Необходима работа по опровержению ложной информации, которая активно распространяется в сети.

- Соцсети значительно влияют на формирование репутации и их надо использовать как собственный медиа-канал.

- Растет вовлеченность и влияние студентов на формирование репутации в цифровой среде.

Несомненно, эти рекомендации актуальны для всех компаний, желающих успешно развиваться в современных условиях.

В Высшей школе экономики завершился второй день Восьмой международной конференции «Образование и мировые города: третья миссия университетов и студенты», где на повестка дня включает важные вопросы третьей миссии, репутации вузов и роли студентов в развитии как университетов, так и регионов. Впереди третий день и новые интересные дискуссии.