Неизвестный на сайте знакомств предложил петербурженке секс с ее 2-летней дочкой

Неизвестный предложил петербурженке секс с ее 2-летней дочкой на сайте знакомств Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Попытки познакомиться с приятным мужчиной для жительницы Санкт-Петербурга закончилось заявлением в полицию. 29-летняя Анна (имя изменено, прим.ред.) сама воспитывает двухлетнюю дочь. Женщина решила с кем-нибудь познакомиться и завести отношения. Для этого она воспользовалась одним из сайтов знакомств и начала переписку с молодым человеком. Однако тот стал предлагать ей секс с ее маленьким ребенком.

- 19 мая 2021 года в полицию поступило заявление от жительницы Адмиралтейского района о том, что незнакомец заявил, что хотел бы совершить развратные действия в отношении ее двухлетней дочери, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Также через мессенджер этот незнакомец прислал женщине несколько фотографий порнографического характера с несовершеннолетними.

Полиция быстро вычислила незнакомца. Вечером 20 мая у дома 19 по Малой Морской улице был задержан 34-летний безработный петербуржец.

Все материалы были переданы в следственный комитет и возбуждено уголовное дело за изготовление и оборот детской порнографии. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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