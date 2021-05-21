«Сына в день рождения поставил коленями на рис»: Дети после трех лет жестоких побоев сами сбежали от многодетного отца в детдом

Мужчина жестоко избивал своих детей - версия следствия Фото: СОЦСЕТИ

«Он пришел поздравить брата с днем рождения и поставил его коленями на рис». Такие жуткие рассказы о многодетном отце сейчас слушают следователи Следственного комитета Новгородской области. В Малой Вишере силовики задержали 38-летнего Павла С., который на протяжении трех лет, по версии следствия, жестоко издевался над двумя своими дочерями (17 и 13 лет) и 15-летним сыном. Дошло даже до того, что дети сбежали из семьи, только чтобы не терпеть постоянные унижения и боль. «Комсомолка» в Петербурге» узнала, что все эти годы творилось в семье «тирана».

«БИЛ ЗА ТО, ЧТО МЫ СМЕЕМСЯ И ЗА ТО, ЧТО НЕТ ЕДЫ В ДОМЕ»

Семья Антоновых (фамилия изменена – прим.ред.) жила всю жизнь в небольшом городке Малая Вишера. Пара воспитывала трех детей. В Сети многодетный отец называл себя просто «Пахой». Мужчина публиковал трогательные видео про свою маму и снимки счастливых детей. Но жизнь его дочерей и сына была далека от той идиллии, которую он показывал. Как рассказывают родственники, от своих детей Паха ушел шесть лет назад. Жил с любовницей, которую иногда приводил в дом к своей жене. Вместе они устраивали застолья, в то время, как дети не знали, что им поесть.

В Сети мужчина делился готовкой рыбы, в то время как его дети не знали - что им есть Фото: СОЦСЕТИ

- Это началось в 2019 году, - делилась с близкими старшая дочь Павла Арина (имя изменено – прим.ред.). - Папа вместе с мамой и любовницей пришли к нам домой пьяные. Незадолго до их прихода я позвонила отцу и спросила, что нам приготовить, ведь дома совсем нет еды. Он ответил, что придумает что-то. Но пришли они к тому времени, когда мы с братом и сестрой уже легли спать. Папа разбудил нас и позвал к себе. Он стал кричать и грубо матерится на меня, что я не приготовила еду. Унижал меня, говоря, что от меня нет никакого толку. В итоге мой брат заступился за меня. Тогда отец начал кричать на него, а затем стал быть в живот или грудь кулаком. Нанес примерно пять ударов. После этого отправил нас спать.

В следующий раз Паха избил своих детей за то, что они смеялись, гуляя на улице…

- Отец был дома с мамой, а мы с братом и сестрой играли на улице, - пересказывают слова одной из дочерей Павла ее родственники. - В какой-то момент папа вышел на улицу и стал возмущаться, что мы смеемся! Ему это не нравилось. За это он заставил нас отжиматься. Но я отказалась, потому что у меня болела спина. Его это не смутило. В итоге он меня заставил отжаться 10 раз, из-за чего у меня еще сильнее все болеть стало. Я заплакала, а отец начал ухмыляться надо мной. Он схватил меня за капюшон куртки и потребовал, чтобы я встала на колени. Я отказалась и получила за это от него по лицу.

Мужчина водил своих детей к любовнице Фото: СОЦСЕТИ

«БРАТ С СЕСТРОЙ РЫДАЛИ, СТОЯ КОЛЕНЯМИ НА РИСЕ»

Горе-папаша мог поднять руку на подростков даже в их дни рождения. Так произошло, например, в августе 2020 года. Павел пришел к младшей дочке, в качестве подарка принес крысу. А потом стал издеваться над ней и братом.

- Мама сказала отцу, что брат с сестрой плохо себя ведут и дерутся, - поделилась болью со своими близкими Арина. – Тогда отец решил наказать брата в его день рождения. Он взял новую упаковку риса, высыпал ее на пол и заставил братика с сестренкой встать на крупу коленями. Брат с сестрой плакали и умоляли отца прекратить. Но он не разрешал им встать. Так они простояли на крупе около часа-полутора. Все это время они не переставали плакать.

На допросе Паха уже признал свою вину Фото: СУ СКР по Новгородской области

Отец не стеснялся водить свою жену и детей домой к любовнице. Там он избивал обеих своих женщин.

- Мы играли с детьми любовницы отца, когда услышали драку на кухне, - вспоминали дети в разговоре со своими близкими. – Тут эта женщина выбежала на улицу с разбитым лицом, а отец стал избивать маму. Мы побежали за нее заступиться. Увидев это, отец решил избить младших детей. Но старшая сестра за них вступилась. За это он ее решил наказать. Поставил на колени, начал материть и вылил на голову четыре кружки ледяной воды. После этого схватил ее за волосы и ударил рукой в лицо четыре раза. Потом ей удалось вырваться и она сбежала из дома босиком. Через какое-то время она вернулась, оделась и ушла насовсем.

«МАТЬ НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТА!»

Как оказалось, подросток решила сама обратиться за помощью и пришла в местный центр социальной поддержки.

- Я не могу больше терпеть побои и унижения отца, - заявила там девочка. - Меня, моего брата и мою сестру отец избивал и унижал, оскорблял, позорил, выставлял на посмешище. На самом деле унижение и побои происходили практически каждый день, когда мы с ним виделись. Я его очень сильно боюсь, прошу оградить его от меня.

Отец стал ей угрожать, что опорочит ее и заявит, что та якобы беременна, поэтому и ведет себя так. Павел действительно написал заявление на свою дочку. После этого дети дали показания следователям Следственного комитета.

Паху взяли под арест Фото: СУ СКР по Новгородской области

Сейчас всех детей уже изъяли из семьи. На отца возбудили уголовное дело за истязания. Свою вину он признал.

Сами дети надеются, что их мать не лишат родительских прав. По их словам, «она ни в чем не виновата».

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на детальное изучение всех обстоятельств данного преступления, - рассказала «КП-Петербург» старший помощник руководителя СУ СКР по Новгородской области Анастасия Садриева. - Сейчас дети находятся в социальном учреждении. В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

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