«Порадовать вас нечем»: Метеоролог рассказал, какая погода ожидается в Петербурге на следующей неделе

Дожди в Петербурге не отступят Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Город близок к 18-летнему рекорду по объему выпавших осадков. Такие ливни ранее наблюдали только в 2003 году. И ждать улучшений погоды в Санкт-Петербурге пока стоит. Прогноз погоды на следующую неделю - 24-30 мая - удручает. Синоптики честно признаются, что порадовать горожан им особо нечем. Стоит приготовиться к прохладной погоде и дождям.

- Этот май выдался очень влажным в Санкт-Петербурге, - рассказал «КП» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. – В городе уже выпало более двух месячных норм осадков. И обнадежить жителей Петербурга нечем. Погода на начавшейся неделе также останется неустойчивой. Особого тепла не прогнозируется. Периоды потепления будут кратковременными – в перерывы между циклонами. А очередной циклон смещается через Петербург в настоящее время. С этим связаны достаточно интенсивные и продолжительные дожди, низкое атмосферное давление и усиление ветра.

Влияние циклона продлится в понедельник, 24 мая. В этот день в городе ожидается северо-западный ветер и понижение температуры дневного максимума до 13-15 градусов выше нуля. Ночью ожидается дождь, но с утра в городе распогодится – выглянет солнце.

- Один из немногих солнечных дней на неделе будет вторник, 25 мая, - продолжает метеоролог. - Но в этот день опять будет свежо. Ночью до 7-9 градусов выше нуля, днем до 13-15 градусов, что тоже не очень оптимистично.

Очередной циклон Санкт-Петербург накроет во второй половине дня в среду, 26 мая. Из-за этого в городе вновь начнутся дожди. Влияние циклона продолжится и в четверг, 27 мая, но уже в меньшей степени. И, возможно, затронет пятницу. Все эти дни в городе ожидаются дожди. Осадки, скорее всего, прекратятся в предстоящие выходные. Но без особого потепления.