Заболеваемость резко выросла: В Смольном раскрыли планы по перепрофилированию городских больниц на работу с коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге беспокоит и горожан и власти. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге вновь растет заболеваемость коронавирусом. Так, по состоянию на понедельник, 24 мая, в Северной столице выявили 851 новый случай заражения SARS-CoV-2 – больше, чем когда бы то ни было начиная с конца марта. Тем не менее в Смольном успокаивают: пока что новые больницы перепрофилировать не планируется. Ключевое слово – «пока что».

- На данный момент темпы госпитализации таковы, что мы рассчитываем обойтись без новых перепрофилирований – по крайней мере, в ближайшее время, - сообщили «Комсомолке» в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего сферу здравоохранения. – В планах – наращивание мощностей пятого павильона временного госпиталя в «Ленэкспо» до максимальной загрузки.

Если того потребует ситуация, в «Ленэкспо» откроют и другие павильоны – всего же, напомним, временный госпиталь способен принять порядка 2 500 больных, в том числе «тяжелых», требующих лечения в реанимационных палатах и подключения к аппаратам ИВЛ.

Пока что в Смольном планируют ограничиться перепрофилированием и максимальной загрузкой "Ленэкспо". Фото: Олег ЗОЛОТО

- Кроме того, на данный момент готовится план развертывания инфекционных коек в других городских стационарах, - констатируют в аппарате Эргашева. – Существует несколько вариантов перепрофилирования, пока что они находятся в разработке. Как только – и если – будет принято решение, мы сразу доведем его до жителей Санкт-Петербурга.

На данный момент в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 5 992 койки. Из них свободно 1 126 коек - или 18,8 % от общего коечного фонда.

Напомним, «Комсомолка» уже сообщала, что рост заболеваемости коронавирусом в Северной столице всерьез беспокоит как ученых и медиков, так и городские власти. В частности, по данным нашего источника, близкого к Смольному, в Петербурге уже начались проверки масочного режима – а если цепочки заражений не прервутся, то Смольный планирует вновь начать вводить «антиковидные» ограничения.