Роспотребнадзор объяснил, влияет ли погода на эпидемию коронавируса в Санкт-Петербурге

По словам специалистов Роспотребнадзора, переменчивая погода делает организм более восприимчивым к заражению коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу дали прогноз по ситуации с коронавирусом. Специалисты возлагают большие надежды на приход полноценного лета в Северную столицу – об этом в понедельник, 24 мая, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Ирина Чхинджерия.

- С середины января у нас пошло хорошее снижение, потом оно замедлилось, а теперь, после майских праздников, начался даже некоторый рост, - объяснила Ирина Чхинджерия. – Но не стоит забывать о том, что COVID-19 – это все-таки острое респираторное вирусное заболевание. И, вполне возможно, на его распространение влияют перемены погоды, которые мы в последние дни наблюдаем – они могут, к примеру, повышать чувствительность организма, делать его более восприимчивым к вирусной «атаке».

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора, есть надежда, с приходом настоящего лета и наступлением тепла распространение COVID-19 пойдет на спад – как это обычно и случается с респираторными вирусными инфекциями. Тем не менее точного прогноза никто, даже специалисты по SARS-CoV-2, дать не могут – слишком много непредсказуемых факторов влияет на то, по какому именно пути пойдет эпидемия.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, что в Петербурге начали вновь перепрофилировать больницы под прием пациентов с COVID-19. В приоритете – развертывание и максимальная загрузка временного госпиталя в конгрессно-выставочном комплексе «Ленэкспо».