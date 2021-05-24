"Приличных слов не хватает": Петербуржцев возмутило открытие музея мата в центре города

Петербуржцы обсуждают открытие музея мата в центре города Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга заметили, что на Невском проспекте появились новые витрины с необычной рекламой. В доме номер 54 собирается открыться музей мата. Создатели обещают посетителям, что "таких выражений они еще не слышали" и "полное погружение в сказочный мир". Однако появление такого одиозного заведения вызвало много споров в обществе. Одни петербуржцы считают это позором, особенно для центра Северной столицы. Другие наоборот считают, что ничего зазорного в мате, как части русского языка, нет.

В группе общественников "Центральный район за комфортную среду обитания" появилось голосование, в котором петербуржцы высказали свое мнение. Большинство, 37,8% опрошенных, высказались категорически против такого музея, 31% посчитали, что такое заведение должно быть, еще 21% отметили, что любое заведение имеет право на существование, но без громких вывесок.

Многих возмутило открытие такого заведения, а некоторые посчитали его вполне уместным Фото: СОЦСЕТИ

- Гнать взашей такую порнуху с центральной улицы! Для привлечения клиентов других аргументов не осталось? - возмутился один из горожан.

- Погибла "Культурная столица". Город, переживший блокаду, умрет от эпидемии хамства и беспросветной глупости, - заявила петербурженка.

- Приличных слов не хватает, чтобы описать все возмущение.

- На самом деле ужасно стыдно, часто хожу и вижу реакцию людей, она неоднозначная. Слышала и мнение гостей города - докатились!

Однако возмутились далеко не все. Некоторые отметили, что подобный музей может быть интересен с точки зрения изучения великого и могучего языка.

- Не вижу ничего плохого в матерных словах, если они применены к месту. Если в музее годное наполнение, то я бы даже и сходила, - добавила жительница города.

- Коробит конечно, но такие места тоже нужны для разнообразия - оставляем!

Про сам музей пока известно мало. На официальном сайте размещена информация, в которой говорится, что музей откроется в мае. Логотип заведению сделал любитель русского мата Артемий Лебедев. Также многие горожане отмечают, что на самом деле под видом музея откроется питейное заведение, в котором официанты будут хамски общаться с клиентами.

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