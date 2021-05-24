Отпустил из уважения к возрасту: Рыбак из Ленобласти рассказал, как ловил гигантскую щуку

Щука-гигант попалась на крючок под Выборгом. Фото: из личного архива героя публикации

Настоящего речного монстра – щуку весом почти двенадцать килограмм – поймал в минувшее воскресенье, 23 мая, рыбаки из Ленинградской области Сергей Похилько и Виктор Мошкалов. «Комсомолка» узнала детали охоты за трофеем.

Встреча с «щукой мечты» случилась под Выборгом, где именно – наши герои не раскрывают. Не из вредности – просто они-то сами рыбину отпустили, а вот те, кто повторит их подвиг, могут оказаться не такими сознательными.

За улов мужчинам пришлось побороться - агрессивная рыбина долго не хотела полезать в лодку. Фото: из личного архива героя публикации

- Нам вот сейчас в комментариях пишут – «это сколько же котлет можно было бы из нее нажарить!», - смеется Сергей. – Но мы так подумали – щука эта наверняка уже очень старенькая, зачем ее губить? Пусть живет. Да и чистить ее, я вам откровенно скажу, удовольствия мало.

Трофей приятели взяли по утренней зорьке – в шесть часов. И, что удивительно, на смешной глубине – всего в полметра.

Щука здорового человека и щука курильщика. Фото: из личного архива героя публикации

- Подсачека у нас не было, так что пришлось ее затягивать в лодку прямо руками, - вспоминает Сергей. – А она тяжелая, скользкая, брыкается еще. Товарищ мой на эмоциях, кричит: «Я ее трогать не буду!». Но потом пересилил себя – перегнулся через борт, ухватил за жабры. Так и вытянули.

Попалась щука мечты на спиннинг, на pig shad – это такая специальная наживка из мягкого силикона. В воде она извивается, играет на солнце – и хищник принимает ее за живую мелкую рыбешку.

Корову щука мечты, конечно, не проглотит, но пальцы оттяпает в два приема. Фото: из личного архива героя публикации

- У меня это пока что самый большой вес, - признается наш герой. – Хотя я щуку с детства ловлю, много где уже побывал – на реках, озерах. Чуть ли не по всей России. Но такой трофей пока не вылавливал.

Заметим, впрочем, что это все же не рекорд: в 2018 году рыбак по имени Валерий Удальцов вытянул настоящего монстра весом больше 18 килограмм и длиной больше полутора метров – тоже, что характерно, в Выборгском заливе. Так что Сергей и Виктор уже готовят удочки: их рекордный улов еще впереди.