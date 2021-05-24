«Черепа до сих пор нет в могиле»: Как и за что убили автора песен Иосифа Кобзона и Алисы Фрейндлих

Тело композитора нашли спустя месяц в другом регионе - в 500 километрах от дома Фото: СУ СКР по Новгородской области

«Дорогая, меня приглашают выступить на аккордеоне. Буду поздно». Это последние слова, которые слышала от своего возлюбленного молодая вдова композитора Леонида Печникова. Автор песен для Иосифа Кобзона и Алисы Фрейндлих вышел из дома 18 августа 2008 года. Известный 71-летний музыкант поехал на выступление в Подмосковье и больше не вернулся. Его тело нашли только спустя месяц в другом регионе – в болотах Новгородской области, в 500 километрах от дома. А найти и поймать убийцу удалось лишь спустя 12 лет. За это время следователи установили все то странное, что происходило в жизни звезды незадолго до жестокого убийства…

«ПЕВИЦА СТАЛА УБОРЩИЦЕЙ, А КОМПОЗИТОР - ДОЛЖНИКОМ»

До старости Леонид Печников был довольно заметной фигурой на эстраде. Музыкант окончил институт имени Гнесиных по классу дирижирования. Его песни исполняли Иосиф Кобзон, Алиса Фрейндлих, Владимир Трошин и Олег Анофриев. Печников собирал творческие вечера и сам часто выступал с аккордеоном. С 2000 по 2005 года сотрудничал с «Союзмультфильмом». Но после 2005 года все его заслуги остались в прошлом. Леонид Печников ушел на заслуженный отдых, памятуя о днях своей славы.

Комозитор писал песни для Фрейндлих и Кобзона Фото: СУ СКР по Новгородской области

- Леонид Данилович часто любил повторять - творчески учась, учи, век свой живи, припеваючи, - вспоминают о нем друзья. – Это был его личный девиз в жизни. На пенсии он старался не отчаиваться. Собирал в квартире афиши известных звезд, на которых было его имя. Например, он до последнего хранил плакат, на котором анонсировали выступление Алисы Фрейндлих. Среди прочих авторов там была и его фамилия. Однако в последние годы Печников был не востребован. И это его угнетало.

Семья Леонида Печникова к тому времени, как и его карьера, развалилась. Со своей супругой он развелся. Нашел себе даму младше себя на 20 лет. Она была певицей в Доме культуры в Одинцово.

- Леонид руководил хором, где пела Галя Касперская, - вспоминают друзья. – Два раза в месяц Печников проводил у них репетиции. Там они и познакомились, завязался роман.

Жена музыканта к тому времени умерла. А сын считал все афиши, которые коллекционировал отец, хламом и мусором. Отношения в семье из-за этого разладились. Вместе с Галей музыкант переехал в двухкомнатную квартиру своих родителей на Театральной площади на Петровке. Общение с сыном прекратилось. Из близких людей у Печникова осталась только Галина, жизнь которой тоже пошла под откос. Пение девушки больше не приносило денег в семью. Поэтому в последние годы она работала… уборщицей. Сам же Печников активно пытался найти подработку.

Музыкант перед пропажей накопил долгов за коммуналку Фото: СУ СКР по Новгородской области

- Пенсия у него была небольшая, поэтому коммуналка за квартиру в центре Москвы казалась неподъемной, - вспоминают близкие композитора. – Заработка особо не было. И у него накопились долги. Порядка 40 тысяч рублей за коммуналку (килограмм мяса в то время стоил в среднем – 150 рублей, рыбы – 70). Как справиться с долгами, Печников не знал…

«В ДЕЛЕ - ТАИНСТВЕННАЯ НЕЗНАКОМКА»

В это непросто время каждый заказ для Печникова был на вес золота. Несмотря на пожилой возраст, он старался брать все. Так и вышло 18 августа 2008 года. В тот день композитор провел творческий вечер, где немного пригубил. Несмотря на усталость, он согласился выступить на свадьбе с аккордеоном в Подмосковье. За корпоратив ему сулили хорошие деньги…

- Леню должны были привезти и увезти на машине, - плакала на допросе гражданская жена композитора Галя. – Он уехал в 23:00 и исчез…

В милицию Галина обратилась на следующий же день после пропажи, когда поняла, что с музыкантом что-то произошло. Она звонила и сыну Печникова, но тот поначалу лишь отмахнулся.

Музыкант поехал на корпоратив и пропал Фото: СУ СКР по Новгородской области

- Делом о пропаже поначалу занимались московские следователи, - рассказывает и.о. руководителя отделения по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новгородской области Анастасия Ибрагимова. – Гражданская жена композитора сразу же им рассказала, что за полгода до пропажи у мужа появилась новая знакомая, которая и нашла ему ту самую подработку…

В непростое время Печников любил бродить в одиночестве по Театральной площади. И однажды встретил ее. Женщина представилась сотрудницей ЖЭКа.

- Я гуляла, и он гулял, мы разговорились, - расскажет позже та самая дама. – Он был общительный, интеллигентный. Рассказал, что в плане родственников одинок, живет с сожительницей. Пожаловался на отношения с сыном и долги за коммуналку.

Сама же Галя ни разу не видела эту даму, лишь слышала о ней от возлюбленного. Он называл ей ее имя и фамилию. Незнакомку стали искать. Но такой женщины в ЖЭКе не оказалось. Да и вообще, выяснилось, что такой дамы не существует.

Дело могло застопориться, но неизвестная несколько раз звонила со своего мобильного на домашний телефон композитору и вскоре ее взяли…

МОШЕННИЦА ПО ПРОЗВИЩУ - «СТАРУХА»

Загадочной дамой оказалась пенсионерка. 62-летняя Равиля Надрова, несмотря на свой возраст, была настоящей «разбойницей». Женщина была родом из Москвы, вырастила дочку. Уже ближе к пенсии ударилась во все тяжкие. Работала в необычном дуэте с юной Валентиной Федоровой, которая бомбила на такси. Так они и познакомились – во время поездки.

Парочка промышляла квартирными кражами. Представляясь соцработниками, они входили в дом к пенсионерам и обчищали их квартиры. В этом криминальном дуэте у Надровой было даже свое прозвище - «старуха». И хоть парочка и промышляла преступлениями, но убийств на их руках не было.

Мошенница Надриева по прозвищу "старуха" Фото: СУ СКР по Новгородской области

- Равилю Надрову вызвали на допрос, но та молчала, как рыба, - признаются силовики. – Ни проронила ни слова. Держалась стойко.

Распутывать сложный клубок силовикам пришлось самим. Оказалось, что еще за пять месяцев до пропажи композитора «старуха» провернула аферу с его квартирой. Пока Гали не было дома, женщина часто заходила к Печникову. И вот когда он отвлекся, она забрала его документы и перекопировала. Позже стала убеждать пенсионера, что из-за долгов ему лучше продать квартиру (на 2008 год ее стоимость составляла 8 миллионов рублей).

- Поначалу композитор даже соглашался на это, чтобы решить денежный вопрос, но позже отказался, - делится следователь Анастасия Ибрагимова. – Тогда Надрова решила его обмануть. Она пригласила его в нотариальную контору, заявив, что идет с ним решать проблему с долгами за коммуналку. Там она незаметно для всех поставила в бланк доверенности на свое имя подпись за Леонида Печникова и, обманув нотариуса, заверила ее.

По доверенности Надрова успела продать квартиру, но вот денег получить она не успела. Композитор, как нельзя некстати для нее, пропал. И мошенницу задержали. Но давать какие-либо показания она тогда наотрез отказалась… Так ее и осудили на 8 лет колонии за аферу с квартирой. Что же случилось с музыкантом, оставалось загадкой.

«ТЕЛО НА БОЛОТАХ»

Тело композитора нашли лишь спустя месяц после пропажи. На него наткнулся «копатель» на болотах Невий мох в Демянском районе Новгородской области. Правда, опознали его не сразу – лишь спустя год.

Тело нашли в болотах под Демянском Фото: СУ СКР по Новгородской области

- Тело музыканта было сильно обглодано животными, личность человека установить не смогли и его похоронили как неопознанного, - уточняет «КП» Анастасия Ибрагимова. – Было видно, что у погибшего есть переломы ребер и подъязычной кости. Но причину смерти не установили и дело не возбудили. И только потом тело решили сверить с ДНК пропавшего композитора.

К тому времени, стало известно, что «старуха» общалась с жителем Новгородской области – как раз того самого района, где и нашли тело – Алексеем Прокофьевым. Он, как и прошлая подельница Надровой, был таксистом. Оказалось, что Надрова активно подыскивала домик в деревне для композитора. После продажи его квартиры она хотела переселить его подальше от Москвы. Как она говорила: «Стерпится, свыкнется»…

- Прокофьев возил Надрову с Федоровой на такси, пока они искали домик, - уточняет следователь Анастасия Ибрагимова. – Во время поездки он услышал, что те ищут недвижимость. И вызвался помочь – купить домик в деревне Заря в Демянском районе. Надрова согласилась выделить 50 тысяч рублей на покупку дома и 10 тысяч рублей заплатить за услуги Прокофева. И тот действительно нашел дом.

На труп наткнулись случайно, тело было сложно опознать Фото: СУ СКР по Новгородской области

Как оказалось, в момент пропажи композитора у Прокофьева только-только родилась дочка. Он активно искал заработок и тоже был близок криминальной среде. Вместе с подельником Андреем Щегловым промышлял кражами из квартир, угонами машин, хулиганством, оружием. В первый раз следователи его допросили в 2009 году. Как раз в то время вместе с Щегловым он сидел в колонии. Но разговор не дал результатов. Прокофьев заявил, что довез композитора до деревни и больше его не видел. Так дело и зашло в тупик.

«СТАРИК СЛИШКОМ МНОГО БУРЧАЛ…»

Но в 2020 году следователи снова стали допрашивать свидетелей. И подельник Прокофьева раскололся. Заявил, что тот приехал к нему в тот день в августе с трупом музыканта и попросил помочь избавиться от него. Они доехали до болот. Но подельник Щеглов в последний момент отказался топить тело. Сразу после этого на новый допрос вызвали и мошенницу Надрову. И та, наконец, раскололась.

- Я не хотела убивать его, - выпалила «черная риэлторша». – Я подготовила композитору дом, в который его и повез Прокофьев вместо того самого свадебного корпоратива. На следующий день я хотела привезти музыканту вещи. Я планировала помогать ему, кормить его до самой смерти. Но произошло неожиданное.

Уверенный в том, что он едет на корпоратив, композитор, уехавший из дома в 23:00, уснул в машине. Проснулся он через четыре часа уже в Новгородской области. Увидев, что его обманули, он стал возмущаться. О произошедшем дальше водитель Прокофьев рассказал Надровой по телефону в тот же день.

На теле композитора нашли переломы Фото: СУ СКР по Новгородской области

- Старик стал брыкаться и возмущаться, - объяснял Прокофьев Надриевой. – Завязалась драка, и я его придушил, тело закинул в багажник и отвез на болото. Если ты кому-то расскажешь об этом, я приду и за тобой.

Поэтому мошенница Надриева и молчала при первом допросе. Как она говорит – «боялась мести». К слову, денег Прокофьеву она так и не заплатила. Сам же Прокофьев до сих пор не сознался в убийстве, но за расправу ему грозит до 15 лет колонии. К тому же во время обыска у него нашли наркотики и оружие.

Оказалось, что тело после убийства погрузили в багажник и вывезли в лес Фото: СУ СКР по Новгородской области

P.S.

Композитор был захоронен как неизвестный, на кладбище в Новгородской области. Его тело до сих пор лежит там. Рядом поставили только табличку. Гражданская жена хотела, чтобы его перезахоронили в Москве рядом с родителями, но у нее нет прав на это. Более того, для экспертизы был взят череп, который до сих пор хранится у следователей. Сын его не забирает. Тем не менее, чтобы провести эксгумацию и захоронить череп с останками, нужен родственник. Но никто так и не пришел за ним.