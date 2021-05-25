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Общество25 мая 2021 12:44

В комздраве рассказали о смертях петербуржцев после вакцинации от коронавируса

Председатель комитета Дмитрий Лисовец объяснил, что все зарегистрированые летальные исходы никак не связаны с вакциной
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Специальная комиссия не выявила связи между вакцинацией и смертью.

Специальная комиссия не выявила связи между вакцинацией и смертью.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Две зарегистрированные в Санкт-Петербурге смерти после вакцинации от коронавируса никак не связаны с самой вакциной или последствиями ее применения. Об этом в понедельник, 24 мая, рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Оба случая проверила специальная комиссия, которая не нашла взаимосвязи между непосредственно вакцинацией и последовавшими летальными исходами, - объяснил Лисовец на пресс-конференции в ТАСС Северо-Запад. – Третий случай на данный момент находится на рассмотрении, результаты проверки станут известны позже.

Напомним, в первом случае речь идет о 49-летнем учителе ОБЖ, в третьем – о 80-летнем пенсионере. Подробности по второму инциденту на данный момент не раскрываются. Всего в Санкт-Петербурге вакцинацию прошли 652 750 человек. Из них 552 получили оба компонента вакцины и завершили полный курс.

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