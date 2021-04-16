Стало известно, сколько петербуржцев на самом деле умерло на фоне вакцинации от коронавируса

За все время с начала масштабной вакцинации в Петербурге на фоне прививки от коронавируса умерло три человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала масштабной прививочной кампании в Санкт-Петербурге на фоне вакцинации от коронавируса умерло три человека. Об этом «Комсомолке» рассказал источник, близкий к городской системе здравоохранения.

- Два случая из трех на данный момент детально изучены специальной иммунологической комиссией, - пояснил он. – Никакой связи между вакцинацией и летальным исходом обнаружено не было. Третий случай находится на рассмотрении специалистов.

Уточняется также, что в первом случае умершим стал 49-летний учитель ОБЖ. В третьем – 80-летний пенсионер, скончавшийся 15 апреля через час после вакцинации. По второму случаю информации нет. Точные причины смерти также не называются - говорится лишь, что к вакцинации они не имеют никакого отношения. Косвенным доказательством этого служит статистика: так, на сегодняшний день от коронавируса привилось уже более 480 000 петербуржцев.

Напомним, заразиться коронавирусом от вакцины невозможно. Единственная опасность – подхватить инфекцию еще до прививки.