Больше трети выпускников вузов не могут приступить к работе

На конференции в НИУ ВШЭ встретились представители университетов, бизнеса, органов власти. Фото: НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

С 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге прошла конференция «Образование и мировые города: третья миссия университетов и студенты».

- После полутора лет жизни в онлайн-формате мы наконец получили возможность провести и одновременно поучаствовать в очень значимой для университета и давно ставшей традиционной конференции, которая всегда собирает в питерском кампусе коллег из разных кампусов Вышки и из других университетов, российских и международных. Мне кажется символичным, что мы прервали наш офлайн-детокс мероприятием, посвященным вопросам развития системы высшего образования, - говорит проректор НИУ ВШЭ Мария Юдкевич .

Дискуссии на конференции были объединены в три тематических блока: «Третья миссия», «Репутация» и «Студенты».

- Третья миссия, понимаемая как взаимодействие с обществом, не менее важна для университета, чем образование и наука. Одним из важных направлений ее реализации являются совместные проекты с работодателями, помощь студентам в ориентации на рынке труда, поддержка студенческих бизнес-проектов», — подчеркивает ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Дмитрий Мраморов, директор «СКБ Контур», рассказал о сотрудничестве университета и бизнеса в подготовке кадров для IT-отрасли. Фото: НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

Для всестороннего обсуждения тем конференции были приглашены как руководители и специалисты вузов из разных регионов России, так и представители государственной власти и компаний-работодателей. В процессе выявили очевидную необходимость в адаптации учебных программ и развитии компетенций будущих специалистов в соответствии с актуальными запросами работодателей, так как сейчас более трети выпускников не готовы сразу приступить к работе после окончания вуза, им не хватает навыков.

По данным «СКБ Контур» — одной из ведущих российских IT-компаний — для устранения кадрового голода в отрасли стране необходимо до миллиона «айтишников» самых разных специальностей в год.

- Вузы и государственные органы много делают для того, чтобы переломить ситуацию, но кадров пока критически не хватает, — отмечает председатель совета директоров «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов. — Для решения задачи мы с Уральским федеральным университетом выступили с инициативой создания в Екатеринбурге Акселератора IT-компетенций (АКСИТ). АКСИТ создается на базе Контур-Парка, а его концепция создавалась при участии одного из лучших российских высших учебных заведений — НИУ ВШЭ. Ежегодно акселератор может выпускать не менее 5000 специалистов».

- В основу концепции Контур-Парка был положен всесторонний анализ мировых трендов и лучших практик по организации площадок для выращивания высококлассных ИТ-специалистов за счет создания совместной инфраструктуры вузов и ИТ-компаний. Проект АКСИТ — это реальное воплощение концептуальных задач. Он ведет к созданию в уральском регионе образовательного хаба, что является хорошим примером эффективной коллаборации образования и бизнеса», — подчеркивает директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Сергей Кадочников.

Ожидается, что АКСИТ примет первых учащихся в 2025 году.

Председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко подтвердил наличие несоответствия между тем, что предлагают вузы, и тем, что требуется работодателям. Именно поэтому крупные компании создают в своей структуре корпоративные университеты, приходят в вузы, чтобы общаться со студентами, знакомить их с возможностями развиваться в конкретных сферах.

Проректор НИУ ВШЭ Мария Юдкевич отметила, что после полутора лет жизни в онлайн-формате наконец появилась возможность провести и одновременно поучаствовать в очень значимой для университета и давно ставшей традиционной конференции. Фото: НИУ ВШЭ

Говоря об итогах конференции, участники также выделили особую важность сотрудничества университетов между собой, обмена опытом, развития совместных проектов.

- Конференция – это всегда новые контакты, новые мысли и идеи. Такие идеи очень ценны, порой они превращаются в важные решения и внутриуниверситетские проекты, - отметил ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров. - Хочу сказать, что предложения ВШЭ другим вузам в рамках сотрудничества, безусловно, способствуют укреплению системы образования в долгосрочной перспективе. Я согласен с ними и с тем, что можно развивать кооперацию, а не конкуренцию. Мне кажется, что именно с этой точки зрения университеты все больше смотрят друг на друга – с позиции социальной ответственности. Что я могу дать — вот в чем главный мотив и смысл этой конференции, и это в полной мере укладывается в тему третьей миссии университетов.