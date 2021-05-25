«Комсомолка» в честь своего 96-летия проводит специальную шоколадную акцию

Молочный шоколад «Волшебница» с имбирем и специями скрасит чтение любимой газеты.

С 26 по 29 мая в Санкт-Петербурге пройдет «Книжный салон», на котором мы не только представим наши новые книги, но и проведем специальную акцию. Купите «Комсомолку» за 35 рублей и получите вкуснейший шоколад «Волшебница».

Подробно о месте, времени и условиях - в конце статьи. Прочтите внимательно, чтобы успеть получить подарок.

О подарке мы сейчас расскажем поподробнее: в этот раз мы вместе с фабрикой «Волшебница» выбрали особенный продукт – молочный шоколад «Волшебница» с имбирем и специями.

Если вы следите за потреблением сладкого - это вариант для вас. В красочном картонном футляре четыре мини-плитки, каждая из которых завернута в золотую фольгу, чтобы вы могли наслаждаться вкусом и качеством продукта, когда захотите.

Если вы хотели попробовать что-то необычное, то вкус этого шоколада Вас удивит. Ноты имбиря, корицы, кардамона, перца чили и цедры апельсина выражены ярко, но деликатно и идеально сочетаются между собой.

Если в шоколаде вы больше всего цените нежность – это тоже учтено – шоколад молочный.

ВАЖНО!

Акция пройдет дважды в четверг 27 мая и в субботу, 29 мая с 12 до 15 часов на Дворцовой площади на нашем стенде «Комсомольская правда». Сразу предупреждаем, что количество таких комплектов – ограничено и ближе к 15 часам уже может ничего не остаться. По это же причине один покупатель не может приобрести более 3 таких комплектов!