#ТРОПИКИЗДЕСЬ: Участвуйте в сладком конкурсе и выиграйте самокат.

В преддверии жаркого сезона кондитерская фабрика «Ацтек» представила новую серию конфет Tropical paradise. Сочетание кокса, спелых фруктов и ягод с шоколадной глазурью напоминает о солнце и тропическом пляже.

«Ацтек» приглашает принять участие в конкурсе, главным призом которого станет электросамокат Xiaomi M365. Для этого необходимо купить любые конфеты Tropical paradise: манго, малина или какао и выполнить простые условия.

- После покупки конфет сохранить кассовый чек.

- Подписаться на профиль в сети Инстаграм @grondard_rus.

-Разместить публикацию или сториз в своем аккаунте с фото конфет и небольшим отзывом с хэштегом #тропикиздесь и отметкой аккаунта организатора @grondard_rus.

- Написать «Готово» в комментариях под главным постом конкурса, опубликованным 15.04.2021.

- Сохранить публикацию или сториз в своем аккаунте до 23:59 01.06.2021 г.

Обязательные условия:

- Аккаунт должен быть открыт для просмотра до окончания конкурса и не должен содержать исключительно акционный контент.

- В конкурсе могут принимать участие только аккаунты реальных людей.

- Один участник может отправить только одну заявку и только с одного аккаунта.

Полные условия конкурса смотрите на саи те: promo.grondard.com.

Обладателя главного приза определит организатор 1 июня с помощью генератора случайных чисел. Но в выигрыше будут все, потому что конфеты Tropical paradise непременно подарят минуты отдыха и удовольствия.