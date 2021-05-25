«Комсомолка» установит рекорд России на Дворцовой площади в честь своего 96-летия

27 мая, в день рождения Санкт-Петербурга на Дворцовой площади установят рекорд России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург – выдающийся город, рекордсмен, причем со всех точек зрения: самый северный миллионник в мире с самым высоким небоскребом в Европе и с самым глубоким метрополитеном. «Комсомольская правда» добавит в этот список еще один пункт. В честь дня рождения города и своего 96-летия мы установим рекорд России по самому массовому одновременному чтению газеты. 27 мая специальный выпуск «Комсомольской правды» будут читать горожане и гости Северной столицы в самом ее сердце – на Дворцовой площади.

Мероприятие пройдет в рамках Книжного салона, на флешмобе будет присутствовать эксперт Книги рекордов России, который и зафиксирует результат.

Затем переместимся на главную сцену Книжного салона. Для жителей города мы подготовили особенный подарок - выступления театральных и цирковых коллективов, а еще на сцене появятся любимые герои детей - Фиксики. Ну и без призов никак. Гостей ждут викторины, розыгрыши и ценные подарки. Программа продлится с 12.00 до 14.00.

Также около Главного штаба Государственного Эрмитажа можно оставить пожелания любимому городу. Журналист «Комсомолки» запишет ваше поздравление, которое можно будет услышать в эфире. Возможно, именно вы станете голосом города на радио «Комсомольская правда в Петербурге» на частоте 92,0 FM! Каждый желающий сможет записать свое обращение 26 мая с 15.00 до 19.00 и 27 мая с 11.00 до 13.00.

Вся программа праздника будет транслироваться в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM), где 27 мая будет проходить 10-часовой радиомарафон «318 причин любить Петербург», в котором примут участие ведущие и звездные гости: актеры Михаил Боярский, Андрей Ургант, Андрей и Илья Носковы, депутат Виталий Милонов, блогер Дмитрий (Гоблин) Пучков, писатели Андрей Константинов и Андрей Кивинов, сатирик Семен Альтов, комик Антон Борисов, телеведущая Ника Стрижак и многие другие.

Кульминацией вечера в 20.00 станет концерт Макса Леонидова и Николая Кочнева «ШиZzлонг» на радио «Комсомольская правда в Петербурге» на частоте 92,0 FM. Также смотрите прямую трансляцию в нашей группе Вконтакте.

КСТАТИ

На этом активности медиагруппы «Комсомольская правда» не заканчиваются, все дни работы книжного салона в центральном торговом павильоне будет работать стенд с продажей книг ИД «Комсомольской правды», а 28 мая в 11.00 в большом лекционном зале в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа в рамках Книжного салона.

всех ждем на презентацию книги «Обман веществ». Авторы - известный эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель клиники Системной медицины, врач с опытом более 20 лет - доктор Зухра Павлова и известный журналист, медиаменеджер и медиаэксперт, 1-й заместитель главного редактора «Комсомольской правды», шеф-редактор и издатель KP.RU - Олеся Носова.