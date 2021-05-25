Петербург готов представить проект транспортных узлов нового поколения

Государственная программа по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга включает создание безопасного функционирования транспортного комплекса в городе.

В Санкт-Петербурге запланировано осуществление проекта по строительству транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) нового поколения, хорошо зарекомендовавших себя в российской столице. Их главной целью станет разграничение пассажирских и транспортных потоков, повышение комфорта пассажиров и сокращение времени при пересадке с одного вида транспорта на другой в местах их наибольшего слияния. В реализацию проекта по строительству 61 ТПУ планируется инвестировать 186 млрд рублей, а сам проект будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

Государственная программа по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга включает создание безопасного функционирования транспортного комплекса в городе. Возведение ТПУ в Северной столице обуславливается необходимостью снижения загруженности и разграничению транспортных и пассажирских потоков в местах их наибольшего слияния.

Предлагаемые локации для реализации национального проекта являются точками слияния значительных потоков. Первоочередными предлагается рассмотреть территории рядом со станциями метрополитена «Гражданский Проспект», «Улица Дыбенко», «Старая Деревня», «Проспект Большевиков», «Купчино», «Парнас», «Рыбацкое», «Проспект Ветеранов» и запланированная к строительству станция «Шуваловский проспект».

Типовой состав объекта.

Проекты строительства включают в себя работы по созданию новых и объединению старых объектов. Например, на станции метро «Старая деревня» предлагается создание многофункциональной зоны пересадки с эффективным взаимодействием различных видов транспорта. ТПУ должен объединить пять точек транспортной инфраструктуры (автобусные остановки, включая ж/д платформу, трамвайные остановки, железнодорожную станцию и станцию метро «Старая Деревня»).

Применение новейших архитектурных решений при реализации проектов с внедрением инновационных эксплуатационных решений обеспечит город современной транспортной инфраструктурой. Будут снижены так называемые эффекты «маятниковой миграции» и «образования пустоты» (незадействованные территорий внутри сложившейся инфраструктуры). Возводимые комплексы будут обеспечены необходимым перехватывающими парковками с целью стимулирования предпочтения пассажирами общественного транспорта перед индивидуальным.

Помимо транспортной функции предлагаемые проекты будут выполнять и общественно-деловую. На возводимых пространствах планируется разместить высококачественное офисное пространство и гостиничные номера. Предлагаемая концепция предусматривает также создание общественных и парковых зон для привлечения дополнительного потока людей.

Строительство многофункциональных ТПУ станет не только объектом развития транспортной инфраструктуры с созданием новых рабочих мест, но и обеспечит потребность по увеличение удобства при осуществлении поездок, а также сделает услуги по использованию транспорта более доступными.