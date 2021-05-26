Борис Эйфман и Петр Яблонский стали почетными гражданами Санкт-Петербурга

Борис Эйфман стал почетным гражданином Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Законодательное собрание Санкт-Петербурга на закрытом заседании, которое состоялось в среду, 26 мая 2021 года, избрали почетных граждан города. В этот раз этого звания удостоены художественный руководитель Академического театра Балета Борис Эйфман и директор петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, заслуженный врач РФ Петр Яблонский.

Среди кандидатур на почетное звание были представлены помимо Эйфмана и Яблонского научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Васильев и генеральный директор ЗАО "Биокад" Дмитрий Морозов. Певица Эдита Пьеха в этот раз в список не попала.

- Завтра особый день. Город святого апостола Петра, город-герой Ленинград отметит 318 лет со дня основания. Мы с особым чувством встречаем дату. Это день гордости за город, который любит весь мир, он обладает кодом победителей, - отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. - В преддверии праздника состоялось заседание, где избрали почетных граждан: Эйфман и Яблонский. Дань уважения к выдающихся землякам. Завтра вручим им почетные знаки.

Торжественная церемония вручения знаков отличия состоится 27 мая в Ротонде Мариинского дворца.