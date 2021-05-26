Встреча с писателем Дмитрием Глуховским пройдет в Доме книги

Дмитрий Глуховский - российский писатель, журналист, сценарист и радиоведущий.

30 мая в 15.00 в Доме книги на Невском проспекте пройдет встреча с писателем, журналистом, сценаристом Дмитрием Глуховским. У поклонников автора есть прекрасная возможность задать интересующие вопросы, узнать о новой книге Дмитрия и получить автограф.

Дмитрий Глуховский - автор постапокалиптических романов «Метро 2033», «Метро 2034» и «Пост», романов-антиутопий «Метро 2035» и «Будущее», реалистического романа «Текст» и мистического романа «Сумерки», сборника «Рассказы о Родине». Основатель книжной серии «Вселенная Метро 2033». Лауреат кинопремии «Ника» (2020).

ГДЕ: Дом книги

КОГДА: 30 мая в 15.00