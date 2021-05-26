«Поющие мосты» дадут старт празднования Дня города!

На пролете Дворцового моста со стороны дворцовой набережной появится лазерная проекция, посвященная Северной столице.

В ночь с 26 на 27 мая горожан и гостей города ждут необычные «Поющие мосты». Зрители увидят лазерную проекцию на тему Петербурга и авторские портреты выдающихся исторических личностей. Новая акция «Петербургского дневника» состоится в рамках XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона и традиционно пройдет при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

01:10 Дворцовый мост будет разведен под специальный плейлист. Один из символов Северной столицы раскроется под «Гимн великому городу» композитора Рейнгольда Глиэра из балета «Медный всадник».

На пролете Дворцового моста со стороны дворцовой набережной появится лазерная проекция, посвященная Северной столице, а также 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского и поэта Николая Некрасова, 100-летию нобелевского лауреата Андрея Сахарова и 800-летию князя Александра Невского. Под классическую музыку петербуржцы и гости города увидят четыре авторских портрета исторических деятелей, ставших символами Книжного салона этого года.

- Трек-лист тоже будет литературный. Так, в праздничную ночь над Невой прозвучит романс из кинофильма «Овод», снятый по мотивам одноименной книги Этель Лилиан Войнич. Музыку к картине написал композитор Дмитрий Шостакович. Кроме того, горожане услышат музыку Валерия Гаврилина из балета «Анюта», созданного по мотивам рассказа «Анна на шее» Антона Чехова, и музыку из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, – рассказал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

В связи с эпидемиологической обстановкой акция будет показана в режиме онлайн на сайте и на странице «Петербургского дневника» в «ВКонтакте». Трансляция пройдет при помощи Академии цифровых технологий.

Напомним, что проект «Поющие мосты» реализуется с 2016 года. Наиболее масштабным по числу участников в минувшем сезоне стало разведению Дворцового моста под музыку Виктора Цоя.