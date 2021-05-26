Май 2021 года в Петербурге стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений

В Петербурге установлен абсолютный рекорд по количеству осадков за май. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уходящий май в Санкт-Петербурге стал самым дождливым за 141 год метеонаблюдений, то есть за всю историю. Об этом «КП» рассказал главный синоптик города Александр Колесов. Действительно, месяц был облачным и богатым не только на кратковременные осадки, но и на ливни с ураганным ветром и грозой. Напомним, что стихия повалила в городе больше 350 деревьев, пострадали минимум три человека.

Осадков в итоге за май набралось 131,2 мм. Но месяц еще не закончился, эта сумма станет чуть больше.

- Сегодня, 26 мая, в Санкт-Петербурге выпало 9 мм дождя. Уже можно говорить о самом влажном мае в Северной столице за всю историю инструментальных наблюдений, это 141 год. Количество выпавших осадков достигло 345% от нормы. Но завтра, 27 мая, еще пройдут кратковременные дожди, и общее количество осадков за месяц увеличится, - сообщил «Комсомолке» Александр Колесов.

Летнее тепло обещает вернуться в город с понедельника, 31 мая. А дожди покинут Петербург к выходным.