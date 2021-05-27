Автобус влетел на фонарный столб в Петербурге, водителя зажало в кабине

Автобус влетел на фонарный столб в Петербурге, пострадали люди Фото: СОЦСЕТИ

Необычная авария произошла в Санкт-Петербурге. Утром в четверг, 27 мая 2021 года, городской автобус буквально влетел на фонарный столб на остановке на Ленинском проспекте. Первая половина автобуса-гармошки зависла в воздухе, а водителя зажало на месте.

- По предварительным данным, сегодня около 10 часов утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб, - сообщили в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что в результате ДТП пострадал водитель, кондуктор и трое пассажиров. Один из них в тяжелом состоянии лежит рядом с остановкой на асфальте. Водителя же пытаются "вырезать" из тисков металла спасатели.

Водителя автобуса зажало в кабине Фото: СОЦСЕТИ

- Не представляю себе размер ужаса пассажиров этого автобуса, когда происходит такая дичь, - прокомментировали случившееся очевидцы.

Как именно произошла авария, сейчас устанавливают сотрудники полиции.

- Вероятнее всего кто-то поворачивал на Котина с Ленинского не пропустив автобус, и автобусу пришлось уходить от столкновения, - предположили в соцсети горожане.

Кто-то посчитал, что водителю могло стать плохо за рулем.

Сейчас на месте продолжается спасательная операция.

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