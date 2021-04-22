Видео момента смертельного ДТП на КАД оказалось в распоряжении "КП". Фото: предоставлено "КП"

На внутреннем кольце КАД, 22 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге, произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков, видео жуткой аварии оказалось в распоряжении «КП».

На 39-м километре трассы у МАЗа внезапно лопнуло колесо. Машина притормозила прямо на полосе движения, чего явно не ожидал водитель ВАЗа, следовавший за фурой и влетевший в нее. Почти тут же в легковушку сминает грузовик продуктовой компании, которую перед этим подрезал маленький «собрат». Все заканчилось жутким пожаром. Водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте.

Авария полностью заблокировала движение по КАД, скопилась длинная пробка. Фото: vk.com/spb_today

- Два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Авария произошла в 18:37. Движение на участке оказалось перекрыто по всем четырем полосам, объезд только через город. По факту аварии проводится проверка. Информация о других пострадавших уточняется, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Тушить пожар на место прибыли спасатели МЧС. Огонь успешно устранили, но ВАЗ и фура, которая врезалась в легковушку, успели полностью сгореть. Спустя час после жуткого ДТП на участке все-таки открыли движение, но только по четвертой полосе.