«Урок, который перевернул мой мир»: Как живет фотограф-руфер спустя три года после падения с Ростральной колонны

Фотограф-руфер Макар Претро продолжает возвращаться к нормальной жизни после рокового падения с Ростральной колонны в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» узнала, как живет фотограф-руфер Макар Претро спустя три года после падения с Ростральной колонны в Санкт-Петербурге. Напомним, молодой человек рухнул вниз в ночь на 28 мая 2018 года, пытаясь сделать эффектный кадр Северной столицы. 43 дня он провел в коме с множественными переломами, кровоизлияниями, тяжелой травмой головы, но смог прийти в сознание. С тех пор Макар лечится и потихоньку восстанавливается в Испании под присмотром матери.

Парня, можно сказать, собирали по частям. Фото: СОЦСЕТИ

Жизнь юноши кардинально изменилась. До рокового падения он выставлялся в Эрмитаже, входил в Творческий союз художников России и Международную федерацию художников. Благодаря искусным фотографиям его дважды называли лучшим фотокорреспондентом Евразии. На досуге парень снимался в кино и занимался спортивно-бальными танцами. Теперь же он учится заново жить.

Макар заново учится управлять фотоаппаратом и играть на гитаре. Фото: СОЦСЕТИ

- Сейчас Макар плохо говорит, но иногда неплохо рассуждает и философствует, ходит медленно, берет в руки гитару, фотографирует. С кратковременной памятью беда, но бывают успехи. Позади множество операций (краниопластика – восстановление свода черепа, тазобедренные суставы, локоть, глаза, челюсть, нос). Впереди работа с речью, памятью, зрением, координацией, - рассказывает сестра Макара Аполлинария.

Огромную поддержку парню оказала семья Сергея Семака. Фото: СОЦСЕТИ

Девушка рассказывает, что юноше по-прежнему приходит много теплых писем и даже пожертвований на восстановление. Периодически фотографа поддерживают звезды вроде Сергея Семака с его женой, гимнастки Амины Зариповой. Сам Макар ежедневно ведет свой блог у себя на странице во «Вконтакте»: ностальгирует по прошлому, радуется праздникам, делится мыслями и новыми фотографиями. Родные и близкие юноши сделали фильм о его удивительной истории борьбы за жизнь. В нем парень признается, что случившееся стало для него большим уроком.

- Я узнал про то, что со мной случилось, только из интернета и из рассказов своих близких, когда начал хоть что-то понимать. Этот урок, который, можно сказать, перевернул полностью мой мир. Я должен восстановиться. Жизнь продолжается. Я должен восстановиться ради тех, кто мне помогал и помогает сейчас, - говорит Макар.

За прогрессом восстановления фотографа можно следить на странице его матери в Instagram. Семья Претро по-прежнему принимает пожертвования:

Сбербанк:

4276550048149259 (Марина Анатольевна С. - мама)

Телефоны:

89219848425 (Марина Анатольевна С. - мама)

89214350210 (Полина Игоревна П. - сестра)

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