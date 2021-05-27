Рекорд России, собрание звезд и концерт в прямом эфире: Как прошел радиомарафон «Комсомолки» «318 причин любить Петербург»

Даже император с императрицей оценили размах марафона! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весело, ярко, в атмосфере дружеского тепла и уюта – именно так «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» отпраздновала день рождения Северной столицы в четверг, 27 мая. Политики и актеры, музыканты и писатели вместе с нашими журналистами вывели 318 причин любить Санкт-Петербург.

В гостях у "Комсомолки" собрались известные актеры, писатели, политики и музыканты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большой праздник, устроенный «Комсомолкой», раскинулся сразу по нескольким площадкам – и сразу сказать, какая оказалась ярче, интересней и насыщенней, пожалуй что невозможно. События проносились вихрем одно за одним – только-только был официально зафиксирован рекорд России по самому массовому одновременному чтению газеты, как на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) стартовал грандиозный марафон с участием известнейших людей Северной столицы. На протяжении семи с лишним часов наша радиостудия принимала политиков, писателей, актеров, режиссеров, блогеров, представителей крупнейших компаний и многих, многих других, чтобы вместе с ними обсудить, за что мы все-таки любим Санкт-Петербург. И у каждого для теплых чувств к нашему городу находилась своя причина.

Одним из особых гостей марафона стал всенародно любимый артист Михаил Боярский. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я никогда даже не рассматривал для жизни какой-либо другой город кроме Ленинграда-Петербурга, - признался, например, художник, один из основателей культового движения «митьков» Дмитрий Шагин. – Потому что здесь у нас и культура, и рок-клубы и мифы. И знаете, я в своем выборе ни разу еще не разочаровался. Удивительное чувство – гуляешь, например, по центру города и понимаешь, что все, что тебя окружает, стояло триста лет. И это очень вдохновляет.

А вот у знаменитого писателя-сатирика Семена Альтова нашлись свои причины относиться к Петербургу с особенным душевным трепетом.

- По идее, Петербург должен быть мрачным, - рассказал Семен Теодорович в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». – Но это же город-порт, сюда со всех концов света приезжали и приезжают моряки! Поэтому жизнь бьет ключом, кругом веселье, а мрачности нет и следа.

В гостях у "Комсомолки" собрались известные актеры, писатели, политики и музыканты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего за семь с лишним часов непрерывного эфира в нашей радиорубке и нашей редакции побывало больше семидесяти гостей – и каждый нашел в Северной столице что-то свое. Ну а завершилось все большим концертом в прямом эфире, в котором приняли участие Сергей Рогожин (экс-«АукцЫон» и «Форум»), знаменитый джазмен Влад Колчин и группа ШизLong. Одним словом, было дико интересно, и если вы вдруг это все пропустили – мы вам искренне сочувствуем. Но не расстраивайтесь слишком сильно: уже совсем скоро на нашем сайте появится подробный репортаж с самыми яркими фото и видео. Ну а пока – читайте «Комсомолку», слушайте радио «КП-Петербург» (92,0 FM) и находите прекрасное в каждом моменте жизни.

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