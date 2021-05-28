Депутат Госдумы Алексей Журавлев расскажет о планах партии «РОДИНА»

Депутат Госдумы Алексей Журавлев. Фото: Личный архив.

В понедельник, 31 мая, в 11.00 в пресс-центре «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» по адресу Гатчинская ул., дом 35 начнётся пресс-конференция, на которой лидер Всероссийской политической партии «РОДИНА» Алексей Журавлёв поделится впечатлениями от поездки по городам Севера и Северо-Запада России.

В Ленинградской области лидер «РОДИНЫ» посетил Всеволожск, Гатчину, Приозерск, Каменногорск, Светогорск, Выборг, Мурино и Кудрово, где пообщался с простыми местными жителями, представителями бизнеса, обманутыми дольщиками, а также молодыми спортсменами и ветеранами труда.

В ходе пресс-конференции депутат ответит на вопросы, связанные с его профессиональной деятельностью, и раскроет свои политические амбиции. Кроме того, Алексей Журавлёв расскажет о масштабном партийном проекте, который стартует 1 июня.

В мероприятии также примет участие руководитель регионального отделения партии «РОДИНА» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко и руководитель отделения партии «РОДИНА» в Санкт-Петербурге Андрей Петров. Видео-трансляцию можно посмотреть на сайте spb.kp.ru, а также на Youtube-канале «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».