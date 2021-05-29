Не выдержал накала: Парочка упала с балкона в Петербурге во время ссоры

В Петербурге пара упала с балкона во время страстной ссоры. Фото: Скриншот видео

В Петербурге со старых домов падает не только штукатурка и лепнина. Субботним днем, 29 мая, горожане стали очевидцами страстной ссоры парочки, которая в итоге рухнула с балкона. К счастью, оба остались живы.

Соцсети уже облетело эпичное видео, на котором запечатлено, как мужчина и женщина набросились друг на друга на балконе второго этажа. Они навалились на решетку, однако та не выдержала и проломилась под их весом. Парочка тут же свалилась на асфальт – благо было не высоко, третий этаж одного из домов исторического центра. Случайно запечатлел эту сцену прохожий, который просто любовался старой частью Северной столицы. Он рассказал «КП-Петербург», что все произошло на улице Декабристов.

– Мы просто шли с коллегой по улице, увидели потасовку на балконе, а я как раз снимал улочки Питера, и как только поднял камеру – случилось это! – рассказал очевидец Денис.

На место сразу же вызвали скорую помощь. Пока медики ехали, к бедолагам сбежались и другие прохожие.

– Рядом оказался знающий человек, проверил пульс, сказал, что жить будут, – добавил очевидец.

Сейчас мужчину и женщину госпитализировали, информация об их состоянии уточняется. Однако прохожие отметили, что парочка была изрядно пьяна. Что стало причиной такого конфликта на балконе – пока загадка. К слову, мужчина, судя по кадрам, был в парадном костюме. А вот барышня была одета довольно легко для петербургской погоды.