День эрмитажного кота прошел в Петербурге

Ахилл отпраздновал День эрмитажного кота. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 29 мая, в Петербурге состоялся традиционный праздник – День эрмитажного кота. В качестве главного гостя торжества был самый знаменитый хвостатый города – кот-оракул Ахилл. Он с радостью общался с детьми и взрослыми и позировал для фотографий.

Все мечтают погладить Ахилла! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поздравил всех присутствующих с праздником директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Кроме того, мероприятие посетил основатель художественной группы «Митьки» Дмитрий Шагин. Он руководил росписью фанерных котов, в которой с удовольствием приняли участие маленькие петербуржцы.

Ахилл - любимец петербуржцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ребята раскрасили фанерных котов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздник котов - один из любимых у петербуржцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В День эрмитажного кота также состоялось награждение конкурса рисунков «В гостях у эрмитажного кота». Работы лауреатов выставят в Иорданской галерее Зимнего дворца.

Дмитрий Шагин наградил участников конкурса рисунков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что кот Ахилл – пожалуй, главный представитель знаменитых эрмитажных котов. До своей «карьеры» предсказателя футбольных матчей он был на службе в музее. Хвостатые охранники – вовсе не петербургская легенда. Сегодня в подвалах Эрмитажа обитают с полсотни котов и кошек, которые защищают галерею от грызунов. Самих их увидеть на празднике не удалось – из-за пандемии коронавируса. Музейные коты ведут свою историю еще со времен Петра Первого, когда он привез в Зимний дворец кота из Голландии.

Все внимание на празднике было приковано к Ахиллу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА